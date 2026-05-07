Los, patrně Emil, se v posledních dnech pohyboval po Dolním Bavorsku
Už minulou neděli zaplnily chatovací skupinu obyvatel Mödingu na platformě WhatsApp zprávy o setkáních s Emilem. Například dvě ženy ve skupině napsaly, že losa viděly ráno při projížďce na kole. Údajně byl na cyklostezce poblíž Mödingu. "Poslední hlášení, které jsme obdrželi, naznačuje, že los mířil směrem ke golfovému hřišti v Trappachu," uvedl mluvčí policie v Landau an der Isar.
Místní expert na myslivost Manfred Stockner na základě ušní známky jedince předpokládá, že jde právě o Emila, který loni způsobil rozruch zejména v Česku a v Rakousku.
Rakouský server Nachrichten für Österreich poznamenal, že los se zdá být docela pohodlně zabydlený ve venkovské idyle. Prochází se zahradami, přechází železniční tratě a poskytuje nespočet příležitostí k fotografování. V regionu přitom žije malá populace losů, mezi nimiž je nyní patrně i Emil.
Los Emil byl loni v září uspán, protože se nebezpečně přiblížil k dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Poté bylo zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a Česka. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého národního parku Šumava. Dostal také ušní známku s GPS vysílačem, což do vybití baterie umožňovalo sledování jeho pohybu.
