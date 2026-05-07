https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/los-patrne-emil-se-v-poslednich-dnech-pohyboval-po-dolnim-bavorsku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Los, patrně Emil, se v posledních dnech pohyboval po Dolním Bavorsku

7.5.2026 16:44 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Los, pravděpodobně Emil, se v posledních dnech pohyboval po Dolním Bavorsku. Podle všeho jedinec, který loni prošel Moravou a dostal se až do Rakouska, byl naposledy spatřen u vesnice Möding v okrese Dingolfing-Landau, shodují se německé a rakouské servery.
 
Impozantní zvíře, které loni v září rakouské úřady převezly k Šumavě, se od pohraničního pohoří lehce vzdálil hlouběji do Dolního Bavorska. Před několika dny zavítal na rodinnou farmu Limbrunnerových v Ötzingu v okrese Deggendorf a naposledy se objevil v Mödingu, píše například pasovský regionální server PNP.de.

Už minulou neděli zaplnily chatovací skupinu obyvatel Mödingu na platformě WhatsApp zprávy o setkáních s Emilem. Například dvě ženy ve skupině napsaly, že losa viděly ráno při projížďce na kole. Údajně byl na cyklostezce poblíž Mödingu. "Poslední hlášení, které jsme obdrželi, naznačuje, že los mířil směrem ke golfovému hřišti v Trappachu," uvedl mluvčí policie v Landau an der Isar.

Místní expert na myslivost Manfred Stockner na základě ušní známky jedince předpokládá, že jde právě o Emila, který loni způsobil rozruch zejména v Česku a v Rakousku.

Rakouský server Nachrichten für Österreich poznamenal, že los se zdá být docela pohodlně zabydlený ve venkovské idyle. Prochází se zahradami, přechází železniční tratě a poskytuje nespočet příležitostí k fotografování. V regionu přitom žije malá populace losů, mezi nimiž je nyní patrně i Emil.

Los Emil byl loni v září uspán, protože se nebezpečně přiblížil k dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Poté bylo zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a Česka. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého národního parku Šumava. Dostal také ušní známku s GPS vysílačem, což do vybití baterie umožňovalo sledování jeho pohybu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Hříbata divokých koní v milovické rezervaci Foto: Radka Horáčková Česká krajina V milovické rezervaci se narodila letos první hříbata, pomohou dalším rezervacím Divocí koně v zimě Foto: Vojtěch Lukáš Česká krajina V českém ráji vznikla nová rezervace divokých koní. Je už druhá na Liberecku a sedmnáctá v ČR Výběh pro velké kopytníky v přírodní rezervaci Janovský mokřad Foto: Česká krajina Rezervace Janovský mokřad u D5 za Plzní láká na pratury, divoké koně a ptáky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist