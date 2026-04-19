V milovické rezervaci se narodila letos první hříbata, pomohou dalším rezervacím
Odrostlá hříbata se by se měla do nových rezervací převážet na začátku zimy. Velcí kopytníci jsou v Česku v 17 rezervacích na ploše přes sedm set hektarů. Letos vznikly dvě nové rezervace, a to v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v Českém ráji.
Kromě českých rezervací se o divoké koně z Milovic zajímají i ochránci přírody ze zahraničí. Společnost Česká krajina je největším chovatelem divokých koní na světě mimo Velkou Británii, proto zvířata z českých rezervací jsou žádaná po celé Evropě.
Zájem budí narození hříbat podle Dostála i mezi turisty, do rezervace se jich v nejnavštěvovanějších dnech vypraví kolem sedmi stovek denně. Vedle trojice hříbat se v milovické rezervaci, kde je zhruba 150 velkých kopytníků, letos narodilo již několik mláďat praturů, na první letošní přírůstek zubrů rezervace ještě čeká.
reklama