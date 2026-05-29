Zubří samice z chomutovského zooparku rozšířila chov v milovické rezervaci
Milovická rezervace velkých kopytníků přivezla prvního zubra z Chomutova v loňském roce, tehdy šlo o tříletou samici jménem Cviola.
Stádo zubrů u Milovic je geneticky velmi pestré, jeho zakladatelé pocházejí z šesti polských rezervací, včetně slavné Bělověže, ale i z rezervací a zoologických zahrad z Nizozemí, Francie a Německa. Součástí chovu jsou také zubři ze Zoo Tábor.
V loňském roce obě organizace společně vyvezly zubry do Španělska, včera odjel pětiletý zubří samec narozený v chomutovském zooparku z rezervace v Rokycanech do nizozemské rezervace velkých kopytníků De Maashorst na jihovýchodě Holandska.
Chov zubrů v Chomutově byl založen v roce 1975. První chovnou skupinu tvořil jeden samec a tři samice. Od té doby zahrada odchovala desítky zvířat. Chov zubrů u Milovic byl založen v roce 2015. Základ stáda vytvořilo osm zubrů, jeden býk a sedm samic.
Zubr evropský je největším suchozemským obratlovcem Evropy. Zubři byli po první světové válce vyhubeni v přírodě a přežili jen díky chovu v zajetí, tedy v oborách a zoologických zahradách. Po druhé světové válce se začali vracet do volné přírody. Největší chov zubrů v České republice se nachází v bývalém vojenském prostoru Milovice, v současnosti tam žije na pět desítek zubrů.
Na podporu projektů návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu