Zubří samice z chomutovského zooparku rozšířila chov v milovické rezervaci

29.5.2026 17:08 | PRAHA (Ekolist.cz) | Dalibor Dostál
Foto | Radka Horáčková / Česká krajina
Největší zubří stádo v České republice je geneticky ještě pestřejší. Skupina zubrů evropských v milovické rezervaci velkých kopytníků se včera rozšířila o pětiletou samici jménem Cvijana, kterou rezervaci daroval Podkrušnohorský zoopark Chomutov.
 
S chomutovským zooparkem spolupracujeme dlouhodobě. Zubry v minulých letech daroval nejenom do milovické rezervace, ale i pro rezervace velkých kopytníků v Rokycanech, na Lipně, ale i pro naše projekty poskytování těchto vzácných zvířat do Španělska nebo Nizozemí.

Milovická rezervace velkých kopytníků přivezla prvního zubra z Chomutova v loňském roce, tehdy šlo o tříletou samici jménem Cviola.

Stádo zubrů u Milovic je geneticky velmi pestré, jeho zakladatelé pocházejí z šesti polských rezervací, včetně slavné Bělověže, ale i z rezervací a zoologických zahrad z Nizozemí, Francie a Německa. Součástí chovu jsou také zubři ze Zoo Tábor.

V loňském roce obě organizace společně vyvezly zubry do Španělska, včera odjel pětiletý zubří samec narozený v chomutovském zooparku z rezervace v Rokycanech do nizozemské rezervace velkých kopytníků De Maashorst na jihovýchodě Holandska.

Chov zubrů v Chomutově byl založen v roce 1975. První chovnou skupinu tvořil jeden samec a tři samice. Od té doby zahrada odchovala desítky zvířat. Chov zubrů u Milovic byl založen v roce 2015. Základ stáda vytvořilo osm zubrů, jeden býk a sedm samic.

Zubr evropský je největším suchozemským obratlovcem Evropy. Zubři byli po první světové válce vyhubeni v přírodě a přežili jen díky chovu v zajetí, tedy v oborách a zoologických zahradách. Po druhé světové válce se začali vracet do volné přírody. Největší chov zubrů v České republice se nachází v bývalém vojenském prostoru Milovice, v současnosti tam žije na pět desítek zubrů.

Na podporu projektů návratu velkých kopytníků do české přírody může veřejnost přispět prostřednictvím portálu

 
Dalibor Dostál
Autor je ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
