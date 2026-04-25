Dobrovolníci na lodích sbírali na Berounce na Rokycansku stovky kilogramů odpadu
Část odpadků přináší řeka kilometry daleko, do vody se odpadu zbavují i někteří chataři, část je od rybářů i vodáků. "Loni jsme tahali z řeky kusy zlomené lodě. Když se zničila, už se nenamáhali ji odnést od řeky," uvedl Ferschmann. Obec každý rok organizuje úklid na jiném úseku Berounky. "Ale je to nikdy nekončící práce. Odpadky se pořád splavují po řece, my kus vyčistíme, ale za tři neděle bychom mohli jít znovu. Jsem velkým podporovatelem toho, aby se zavedlo povinné zálohování nápojových plechovek a PET lahví, protože významný podíl odpadu, který se posbírá, tak je tohoto druhu," poznamenal starosta.
Úklid z řeky není přitom úplně jednoduchý. Dva lidé obsluhují loď a najíždějí s ní k členitému břehu, třetí uprostřed lodi s hráběmi stahuje odpadky, naplavené v meandrech, zákoutích, rákosí či kořenech stromů u řeky. "Je toho hodně, opravdu hodně, už se nám to do lodě ani nevešlo, tahali jsme i nějaké pneumatiky," hlásila kolem 15:30 první posádka, která se z úklidu vracela.
