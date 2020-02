Dobrovolníci v sobotu čistili před opětovným napuštěním nádrž Orlík

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ukliďme Orlík! / facebook.com Zhruba tři stovky dobrovolníků v sobotu na 45 místech kolem celé vodní nádrže Orlík sbírali odpadky, které byly dříve schované pod hladinou.

Zhruba tři stovky dobrovolníků v sobotu na 45 místech kolem celé vodní nádrže Orlík sbírali odpadky, které byly dříve schované pod hladinou. Využili stavu, kdy byla přehrada upuštěna kvůli přestavbě lodního výtahu. Sobotní akce je poslední, která se před opětovným napuštěním Orlíku konala.

Dobrovolníci se poprvé do úklidu Orlické přehrady pustili 5. února, šlo především o zaměstnance povodí, rybáře a ochránce, kteří odpad sbírali na hůře dostupných místech. Sobotní akce byla větší, účastnila se jí široká veřejnost. Účastníci prvního únorového úklidu sesbírali hrubým odhadem asi 200 stolitrových pytlů odpadků a k tomu přibližně 20 tun objemného odpadu.

Na 45 lokalitách byli v sobotu organizátoři, kteří zajišťovali rozdávání pytlů na odpadky a ochranných pomůcek, například rukavic. Asi tři desítky lidí uklízeli od 9:00 také na lokalitě Štědronín-Plazy na Písecku, dorazil tam i ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

"Je to akce, která byla naposledy před 16 lety, je to ojedinělé a zároveň bych vyzval ty, kteří tady mají rekreační chaty a chalupy, aby toho nepořádku dělali trošku méně," řekl v sobotu Toman před začátkem akce novinářům. Poté dostal od pořadatelů pytel, rukavice a vydal se po břehu sbírat odpadky. Práci věnoval asi 40 minut.

Dobrovolníci uklízeli břehy Orlíku zhruba do sobotních 14:00. "Dneska je to hlavní akce, protože jsme na nižších partiích. Počítáme, že v dubnu potom rámci akce Uklidmě svět, ukliďme Česko se to může uspořádat ještě jednou, ale to už bude sběr na vyšších partiích, protože hladina do té doby nastoupá," řekl v sobotu generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Kvůli poklesu hladiny Orlické přehrady se v minulých měsících dostaly nad hladinu jezy, zbytky elektrárny nebo mosty, které desítky let zůstávaly skryty u dna nádrže.

Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR. Stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla přehrada mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.

