Plánované velké odpadové centrum ve Stonavě nevznikne, firma ustoupila
Mluvčí FCC Kristina Jakubcová ČTK potvrdila, že společnost původní žádost EIA pro projekt v Podoluparku stáhla. "V současné době probíhají jednání o nové podobě našeho záměru v této lokalitě," uvedla s tím, že blíže projekt komentovat nebudou.
Projekt centra vyvolal vlnu nevole mezi obyvateli Stonavy. V době, kdy úřady posuzovaly jeho vliv na životní prostředí, obec Stonava zaslala své negativní stanovisko krajskému úřadu. "Stanovisko obce bylo jednoznačné. Takový záměr na svém území odmítáme," uvedl tehdy starosta. Podle něj se projekt dostatečně nevypořádal s rizikem vyplývajícím z poddolovaného území, neodpovídal pojmu regenerace území a navíc byl v rozporu s územním plánem, protože zpracování odpadů nelze považovat za skladování ani výrobu. Obec upozorňovala také na řadu dalších negativních dopadů, které by projekt přinesl, jako je zvýšený hluk, dopravní zátěž, otřesy, vibrace či pachy.
Jakubcová už dříve řekla, že centrum se mělo zaměřit především na výrobu kompostu, který se pak používá při obnově půdy zničené průmyslem. "Cílem je výstavba moderního, technologicky vybaveného centra, které soustředí více typů zařízení pro úpravu, zpracování a využití odpadů do jednoho funkčního celku," uvedla před časem.
Do úsilí projektu zabránit se zapojil i bývalý starosta a současný senátor Ondřej Feber (ANO). I on ukončení projektu uvítal. "Čtyřměsíční občanská bitva je vítězně dobojována. Jako účastníci řízení jsme obdrželi vyrozumění, že investor vzal zpět oznámení o záměru proměnit bývalý areál Dolu 9. květen na místo, kam se měly přivážet různé odpady. I nebezpečné," uvedl. Podle něj se ukázalo, že veřejnost má stále reálný vliv na rozhodovací procesy. "Zejména, když se dokáže organizovat a předkládat argumenty, které mají váhu, ať jsou environmentální, ekonomické, dopravní a další," uvedl Feber.
Podle něj bojovali za svá práva a také za dodržení politických slibů. "Když se začaly likvidovat doly, bylo nám řečeno, že zde vzniknou investice s vyšší přidanou hodnotou. Tedy neměly to být skládky, ale moderní zařízení posilující naši energetickou bezpečnost a sázející na moderní výrobu a nové technologie," řekl.
