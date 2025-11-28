https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rybitvi-chce-blokovat-spalovnu-uzemnim-planem-firma-se-muze-obratit-na-soud
Rybitví chce blokovat spalovnu územním plánem, firma se může obrátit na soud

28.11.2025 10:04 (ČTK)
Zdroj | Pardubice
Obec Rybitví na Pardubicku chce blokovat zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů změnou územního plánu. Investor se může obrátit na soud. Běží mu roční lhůta, kdy to lze udělat. Firma AVE CZ si nechává čas na posouzení situace. ČTK to řekli zástupci firmy a obecního úřadu.
 
"Schválení změny územního plánu teď studujeme z hlediska možných dopadů na další fáze povolovacích řízení," uvedl mluvčí AVE CZ Milan Tománek. Společnost se snaží získat povolení na modernizaci odstavené spalovny od roku 2006. Obce v regionu ji nechtějí. Spalovna má zpracovávat až 20 000 tun nebezpečného odpadu ročně.

Rybitví schválilo v lednu letošního roku změnu územního plánu. Firma má rok na to, aby to případně řešila soudně. "Náš územní plán umožňuje provozování spalovny nebezpečných odpadů, ale takové, která tam teď stojí, což je jiná spalovna, než jakou má firma v dokumentaci EIA. Snad to firmu donutí k jednání s námi. Vždycky jsme se rozešli s tím, že to zprovozní, i když to nechceme," řekl Horník.

Mluvčí AVE CZ řekl, že firemní dlouhodobou prioritou je vést s obcemi a se všemi partnery dialog, v kterém podnik hledá v platné legislativě schůdná řešení. "Na druhé straně je namístě také upozornit, že český právní řád a judikatura vycházejí z toho, že účelové zneužití územně plánovacího procesu ze strany obcí nepožívá soudní ochrany," uvedl Tománek.

Rybitví se snažilo zablokovat investiční záměr změnou územního plánu už v minulosti. Nejvyšší správní soud v něm ale v roce 2011 zrušil pasáž, která spalování odpadu znemožňovala. Proto přes deset let pracovala na přepracování dokumentu, což se jí nakonec povedlo letos v lednu. "Firma k tomu měla dostatek času se při přípravě k vyjádřit a podat připomínky. Je to velmi veřejný proces," dodal Horník.

Záměr zprovoznit spalovnu podle Tománka trvá. Bude podle něj objektivně potřeba i vzhledem ke změně odpadové legislativy. "Pracujeme na všech povoleních navazujících na EIA, včetně integrovaného povolení pro provoz spalovny. S ohledem na komplexnost případu a procesní lhůty je obtížné přesněji předvídat, kdy by mohl být znám výsledek celého procesu," řekl mluvčí AVE CZ.

Rybitví ani další obce nechtějí spalovnu ve svém okolí. Region je průmyslový a další provozovna podle nich zhorší prostředí pro lidské zdraví. Rybitví má podle Horníka ještě jednoho žolíka, který by mu mohl pomoci. Vlastní asi 250 metrů komunikace k areálu. "Cesta nemá parametry pro dopravu, která tam je plánovaná, je to pro osobní auta, nepočítalo se s nákladními auty. Naše námitka spočívá v tom, že dopravní situace je tam už teď neúnosná. Jejich projekt by zvýšil hranici bezpečného užívání," řekl Horník.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
