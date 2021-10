Domácnosti zasažené tornádem mohou požádat o grant na obnovu zahrady

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | PxHere

Domácnosti v Jihomoravském kraji, které v červnu zasáhlo tornádo, mohou požádat o grant na obnovu poničené zahrady. Výzvu vyhlásila Nadace Partnerství, soukromí žadatelé mohou na své zahrady, předzahrádky nebo sady získat od 5000 do 50 000 korun, uvedl David Kopecký.

O grant lze žádat do 1. listopadu. Podpora směřuje zejména na obnovu soukromých zahrad a na výsadbu alejí nebo remízů na veřejně přístupných místech. "Zeleň je naším Hadriánovým valem před vlnami veder. Zmírňuje přehřívání měst a vesnic, zlepšuje mikroklima, zvlhčuje a ochlazuje své okolí. Na jižní Moravě je potřeba začít s obnovou co nejdříve, zároveň jsme chtěli podpořit výsadby rozumné a koncepční, zajistit stromům následnou péči a jejich majitelům ubrat co nejvíce administrativní zátěže," uvedl ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.

Nejméně tři miliony korun poputují na obnovu poničených zahrad v Lužicích, Hruškách, Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hodoníně. Peníze převážně na ovocné stromy a keře mohou postižené rodiny získat ještě před samotnou výsadbou. Obnovu zahrad financuje nevládní organizace Člověk v tísni.

Další milion korun mohou získat zájemci z obcí, zájmových sdružení, neziskových sdružení nebo příspěvkových organizací, pokud se pustí do sázení stromů a keřů na veřejně přístupných místech poškozených obcí. Výzvu nadace vyhlásila za podpory Škody Auto, otevřena bude v nejbližších dnech.

Žadatelé mohou sázet už od tohoto podzimu nebo na jaře a na podzim 2022. Doporučená doba výsadeb je od října do listopadu a od března do května, podle počasí.

