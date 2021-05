Dopravní podnik Ostrava vypsal tendr na prvních 10 autobusů s pohonem na vodík

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Shutterstock Čerpání vodíku do vozu na palivové články.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) vypsal výběrové řízení na prvních deset autobusů s pohonem na vodík. Zahájil také přípravu stavby první vodíkové plničky. První vodíkové autobusy by v Ostravě měly jezdit v roce 2023. ČTK to sdělila mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

Výstavba plničky by měla přijít na zhruba 90 milionů korun a lze na ni získat šedesátimilionovou dotaci. Odhadovanou cenu autobusů podnik neuvedl, ale dotace může v jejich případě činit až 85 procent. Také dodavatele stavby i technologie plničky DPO vybere ve standardním výběrovém řízení.

"Vodíková plnička svým významem přesahuje běžnou roli Dopravního podniku Ostrava. Plní strategii rozvoje nových ekologických pohonů i na úrovni regionální a národní. Představuje pro nás významnou příležitost pro řešení bezemisní silniční dopravy. Logicky navazuje na naši dlouhodobou strategii mít co nejekologičtější hromadnou dopravu v zemi," uvedl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Náměstek ostravského primátora pro dopravu Vladimír Cigánek (ODS) uvedl, že vodíkové technologie jsou všeobecně považovány za vysoce perspektivní pro rozvoj čisté energetiky. Město si od projektu slibuje snížení emisní zátěže v regionu.

"Přestože se principiálně jedná o pohon vozidla na elektrickou energii, ve kterou se vodík přímo ve vozidle přetváří, je vodíková kapacita uložená v autobuse v porovnání například s dosahovanou kapacitou energie v bateriích běžných elektrobusů vyšší, a umožňuje tak dosažení denního akčního rádia srovnatelného s autobusy se spalovacími motory," uvedl Cigánek.

Šnoblová uvedla, že první autobusy na vodík by měly do Ostravy dorazit koncem roku 2022. Plnička, která by se měla začít stavět příští rok v květnu, ale nebude sloužit jen vozům DPO.

"Počítá se s tím, že plničku budou využívat postupně i autobusy v rámci krajské příměstské dopravy a další i osobní vozidla. Vybudované zásobníky, kompresory, technologický kontejner a výdejní stojany by tak měly sloužit i široké veřejnosti," uvedla mluvčí.

Minulý měsíc DPO vyřadil z běžného provozu poslední dva autobusy na naftový pohon. Stal se tak prvním velkým dopravním podnikem v zemi, který už používá jen ekologičtější vozidla s pohonem na elektřinu nebo plyn (CNG)

