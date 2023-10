Dotace MŽP se sníží o 65,6 milionů korun, škrty se týkají obcí v národních parcích i zoo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zrušení kompenzace obcím na území národních parků nebude podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) znamenat vůbec nic, byla to historická záležitost, která nemá podklad v legislativě. Řekl to novinářům před jednáním vlády. Dotační programy ministerstva životního prostředí by se měly podle návrhu ministerstva financí snížit o 65,6 milionu korun. Starosta Malé Úpy Karel Engliš, jehož obec leží v Krkonošském národním parku, považuje zrušení kompenzace obcím za krok špatným směrem.

Škrty se týkají i dotace pro zoologické zahrady nebo programů zvláště chráněné krajiny a obnovy přirozených funkcí krajiny. Kompenzace obcím na území národních parků se ruší bez náhrady, na jiné dotace se ministerstvu podařilo získat prostředky z Evropské unie.

"Ne že bychom se nezaměřovali na zvláště chráněné území, ale ty finanční prostředky jsou teď hrazené z Národního plánu obnovy, to znamená z evropských prostředků. Proto teď není vhodné a relevantní, aby byly hrazené ze státních prostředků. Neznamená to, že by se ministerstvo životního prostředí nezaměřovalo na zvláště chráněná území, jenom prostě tyto finanční zdroje jsme našli v evropských penězích, což také byl náš cíl minimalizovat státní prostředky a maximalizovat evropské finanční prostředky," řekl Hladík.

Zrušení kompenzace obcím na území národních parků je krok špatným směrem, řekl ČTK starosta Malé Úpy na Trutnovsku Karel Engliš (PRO Malou Úpu). "Stát by měl správně, stejně jako jakýkoliv jiný vlastník pozemků či lesa, platit daň z nemovitých věcí, která je stoprocentním příjmem obcí. Je ale bohužel zákonem z této povinnosti osvobozen," uvedl Engliš. Horské středisko Malá Úpa se 156 obyvateli leží na území Krkonošského národního parku ve východní části hor.

Dotace pro zoologické zahrady se snižují o deset milionů korun. "Historicky podporovalo ministerstvo životního prostředí zoo výší 20 milionů korun, a to na záchranné programy. To znamená, dále budeme zoo podporovat, ale už v mnohem menší míře," řekl Hladík. Záchranné programy jsou určeny pro druhy, u kterých hrozí vysoké riziko vyhynutí. Takových programů je podle Hladíka v Česku celá řada, například záchrana koně Převalského.

Škrtání dotací je součástí vládní snahy o konsolidaci veřejných financí, celkem se dotační programy proti letošku omezí o 84,1 miliardy korun. Společně s balíčkem, který je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním a který zvyšuje některé daně, by podle ministerstva financí tato opatření měla přispět ke zlepšení salda státního rozpočtu o zhruba 97 miliard korun v příštím roce. Vzhledem k růstu jiných výdajů se ale schodek rozpočtu nezlepší o celou tuto částku. Zatímco pro letošek vláda očekává hospodaření se schodkem 295 miliard korun, vládní návrh rozpočtu na příští rok má deficit 252 miliard korun.

reklama