Dotační portál ministerstva financí při vyhlášení dvou výzev na ochranu přírody zkolaboval
Ministerstvo podle ní neprodleně po prvních hlášeních o problémech ve spolupráci s dodavatelem portálu přijalo potřebná opatření, komplikace přesto přetrvávaly. "Jejich příčina je stále předmětem analýzy IT specialistů ministerstva financí i dodavatele," sdělila mluvčí. Do doby zjištění příčiny komplikací, jejího odstranění a nového testování systému nebude ministerstvo umožňovat v portálu další vyhlašování.
Novější verze portálu začala fungovat v dubnu. Dosud v něm bez komplikací proběhlo podle Krušinové sedm výzev. Přihlásilo se do nich zhruba 400 zájemců o dotaci, přibližně 30 procent žádostí resort přijal. Obdobný počet tvoří podle mluvčí zásobník rezervních projektů.
Obě výzvy vyhlašovala Agentura ochrany přírody a krajiny, která zároveň dotace poskytuje. Stanovuje také pravidla příjmu a kontroly žádostí. Mluvčí agentury Karolína Šůlová uvedla, že je organizace v kontaktu s ministerstvem financí. "I předchozí výzvy byly vyhlašovány obdobným způsobem, k technickým problémům tohoto rázu však nedošlo," sdělila.
Agentura očekávala velký zájem žadatelů kvůli tomu, že je výše peněz pro obě výzvy na obnovu krajiny, výsadbu či obnovu tůní a mokřadů omezena. Upozorňovala na to i správce systému. "Zájem byl přesto tak vysoký, že došlo v systému k výpadkům. Za technické potíže se žadatelům omlouváme a situaci nyní vyhodnocujeme," dodala Šůlová.
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