Dozorčí radu zemědělského fondu by měl vést Pirát Michálek

Předsedou dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zřejmě bude předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Je jediným kandidátem do sněmovní volby, která by se měla uskutečnit příští týden. Michálka nominovala koalice Pirátů se Starosty. Před tím by dolní komora měla z čela dozorčí rady fondu, který přerozděluje peníze zemědělcům, potravinářům a lesníkům na dotace, odvolat někdejšího poslance KSČM Pavla Kováčika. Sněmovna obmění také dozorčí rady dalších státních fondů. Vyplývá to z dokumentů, které projednala volební komise.

V pětičlenné dozorčí radě SZIF má dolní komora vyměnit rovněž další tři členy, jednoho člena volí Senát. V radě by měli skončit poslanci opozičního hnutí ANO Josef Kott a Monika Oborná a nominantka SPD Jitka Věková. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) nominovala do volby Josefa Stehlíka a Jakuba Hrušku, koalice Pirátů se Starosty Pavla Moulise a opoziční hnutí SPD Oldřicha Černého.

Sněmovna by měla podle návrhu odvolat také všech pět členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) včetně předsedy, bývalého poslance ANO Pavla Pustějovského a místopředsedy, nynějšího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). V radě fondu, který rozděluje peníze na dopravní stavby, zřejmě skončí také někdejší poslanci ČSSD Roman Onderka a KSČM Pavel Hojda a Ivan Fencl nominovaný SPD. Do volby nových členů navrhla koalice Spolu poslance ODS Ivana Adamce a Pavla Šustra, koalice Pirátů se Starosty Jindřicha Lechovského a Jana Svitáka, ANO místopředsedu Sněmovny a někdejšího ministra Karla Havlíčka a SPD poslance Jana Hrnčíře.

Na pět míst v dozorčí radě Státního fondu podpory investic kandiduje šestice nominantů. Koalice Spolu navrhla místopředsedu KDU-ČSL Petra Hladíka a Pavla Nalezeného, Piráti se Starosty Šimona Barcziho, jenž v radě působí i nyní, a Jaroslavu Martanovou, hnutí ANO poslankyni a bývalou ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou a hnutí SPD poslankyni Marii Pošarovou. Před volbou by Sněmovna měla odvolat dosavadní členy, vedle Barcziho Jana Babora, Milana Grmelu, Jana Kubíka a Jaroslavu Nestěrovou. Státní fond podpory investic vznikl ze Státního fondu rozvoje bydlení. Rozšířil svou působnost například o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch.

