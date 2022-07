Členské státy EU se dohodly na pravidlech pro omezení spotřeby plynu

Pavel Hanzl 26.7.2022 11:02

Evropě došlo naštěstí zavčas, o co jde a ze zoufalé situace loni na podzim je prakticky venku. Velmi dobrým společným postupem má šanci z toho vyjít bez ztráty kytičky.

Na to, že ji držel Putler totálně pod krkem je to výkon. Naštěstí je to hlupačisko, to nám nahrálo.

