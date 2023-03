Drahá zelenina podle pěstitelů souvisí s jejím nedostatkem i vyššími náklady

pavel peregrin 1.3.2023 17:28

Kdysi bylo normální jíst pouze sezonní zeleninu a v zimě nakládanou. Ani bych osobně neměl na okurky a papriky v zimě chuť, to prostě s sebou nesla sezona. Dnešní mladí na to koukají asi jako vyoraná myš, ale když holt musí mít v lednu papriky, okurky, jahody a jánevím jaký ještě chemický hnus, tak si to budou muset holt zaplatit, a to mastně. Nic víc, nic míň.

