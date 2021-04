Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dva takiny čínské liberecká zoo poslala do Indonésie. Slibuje si od toho, že by v budoucnu mohla získat nepříbuzné zvíře tohoto ohroženého druhu, což se jí dosud nedaří, informovala mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

Roční a dvouletý samec zoo opustili dnes ráno. Na cestě stráví více než den, z Evropy do Asie budou přepraveni letecky. Cílem pro ně je zoo Batu Secret na indonéském ostrově Jáva. "Důvodem tohoto komplikovaného transportu je především založení nového chovu a navázání spolupráce se zoologickou zahradou na asijském kontinentu. Pro Batu Secret Zoo je velká šance, že se tamním zoologům podaří získat do chovu i další nepříbuzné jedince tohoto ohroženého druhu z Číny nebo Japonska, což se evropským zoologickým zahradám z veterinárních a administrativních důvodů dlouhodobě nedaří," uvedl liberecký zoolog Luboš Melichar. "Případní odchovaní jedinci by pak mohli být převezeni k nám a pomoci výrazně navýšit genetickou variabilitu populace tohoto druhu v evropských zoologických zahradách, protože všem takinům zlatým v Evropě koluje v žilách krev původního libereckého páru," dodal Melichar.

Takina čínského, který se řadí do podčeledi koz a ovcí a v Číně je považován za bájné zvíře, se z asijského kontinentu podařilo dovézt jen Liberci. V roce 2002 získala liberecká zoo z pekingské chovný pár takinů Adama a Evu výměnou za nosorožce indického. Samec Adam uhynul stářím v roce 2015, přesto se chov stále daří rozšiřovat. "Dlouhou dobu byla zoo Liberec jediným chovatelem takinů čínských na starém kontinentě. Díky mnoha úspěšným odchovům a stále se rozrůstajícímu stádu nakonec odchované jedince propůjčila i dalším zoologickým zahradám v Evropě a v současné době jsou takini čínští k vidění i v Chomutově, Praze, Bojnicích, Berlíně či Wroclawi (Vratislavi). V roce 2018 odcestovala dvě mláďata takina čínského z Liberce také do zoo Dan Diego v USA," dodala Tesařová.

Charakteristickým znakem takina čínského je zlatá hustá dlouhá srst a mohutné zatočené rohy dorůstající délky až 64 centimetrů. Mají zvláštní stavbu těla, svým zjevem připomínají kamzíka, kozu i skot. V přírodě jsou vzácní a patří mezi ohrožená zvířata. Žijí pouze v čínské provincii Šan-si.

