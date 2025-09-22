https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dve-firmy-dostaly-od-inspekce-pokuty-za-lonske-znecisteni-odry-kyanidem
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dvě firmy dostaly od inspekce pokuty za loňské znečištění Odry kyanidem

22.9.2025 19:06 | OSTRAVA (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Olos88 / Wikimeda Commons
Za prosincové znečištění řeky Odry uložila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokuty společnostem BorsodChem a GALVAN CZ. Informaci webu ČT24 potvrdila ČTK mluvčí Miriam Loužecká. Kvůli úniku zinku a kyanidu tehdy uhynuly desítky ryb. Rozhodnutí nejsou v tuto chvíli pravomocná, výši pokuty a další detaily proto mluvčí nemohla sdělit.
 
Firmy údajně s látkami nakládaly v rozporu s předpisy, a tudíž mohly přispět ke znečištění řeky. "Na základě důkladného šetření v okolních průmyslových areálech a analýzách odebraných vzorků inspektoři identifikovali dva subjekty, které s uvedenými látkami nakládaly v rozporu s předpisy a mohly ke znečištění řeky Odry přispět," řekla Loužecká. Dodala, že společnost BorsodChem se proti rozhodnutí inspekce odvolala, druhá firma je nyní ve lhůtě, kdy může odvolání podat. Odvolacím orgánem je ministerstvo životního prostředí.

"Ačkoli se v den události mluvilo až o stovkách uhynulých ryb, evidujeme jich nižší desítky. Je pravděpodobné, že část přiotrávených ryb, které se jevily jako uhynulé, se po opuštění kontaminačního mraku a kontaktu s čistou vodou zotavila," řekla Loužecká.

Leklé ryby se začaly hromadit v místě soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz 17. prosince. Zdroj znečištění byl zřejmě krátkodobý, protože další úhyn ryb už hasiči nezaznamenali. Ostravská policie ukončila vyšetřování úhynu ryb v březnu. I kriminalisté dospěli k názoru, že příčinou byl únik kyanidu a zinku. Nešlo podle nich ale o trestný čin, nýbrž o přestupek. Inspekce začala z loňské otravy na okraji Ostravy podezřívat dvě firmy letos v dubnu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Hasiči Foto: rostislavkral Depositphotos Hasiči v Hustopečích na Břeclavsku čtvrtým dnem uklízejí naftu vyteklou do potoka Potok Foto: Depositphotos Příčinu nedělního úhynu ryb v Jáchymovském potoce zkoumají laboratoře Hasiči Foto: rostislavkral Depositphotos Jáchymovský potok na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

Diskuse: 2

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 38

Karel Zvářal: Pan Millan Millan a land-use jako druhá (biofyzikální) noha globálního oteplování

Diskuse: 225

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

V Železných horách objevili vzácný šáchor Micheliův. Na vhodné podmínky dokáže čekat až 20 let

Diskuse: 2

Jan Tůma: ČR snižuje emise skleníkových plynů. Jak je to možné?

Diskuse: 33
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist