Dvě firmy dostaly od inspekce pokuty za loňské znečištění Odry kyanidem
22.9.2025 19:06 | OSTRAVA (ČTK)
"Ačkoli se v den události mluvilo až o stovkách uhynulých ryb, evidujeme jich nižší desítky. Je pravděpodobné, že část přiotrávených ryb, které se jevily jako uhynulé, se po opuštění kontaminačního mraku a kontaktu s čistou vodou zotavila," řekla Loužecká.
Leklé ryby se začaly hromadit v místě soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz 17. prosince. Zdroj znečištění byl zřejmě krátkodobý, protože další úhyn ryb už hasiči nezaznamenali. Ostravská policie ukončila vyšetřování úhynu ryb v březnu. I kriminalisté dospěli k názoru, že příčinou byl únik kyanidu a zinku. Nešlo podle nich ale o trestný čin, nýbrž o přestupek. Inspekce začala z loňské otravy na okraji Ostravy podezřívat dvě firmy letos v dubnu.
