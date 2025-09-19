Hasiči v Hustopečích na Břeclavsku čtvrtým dnem uklízejí naftu vyteklou do potoka
"Následně se zjistilo, že nafta je viditelná i v místním potoce. Hasiči proto zahradili potok sorpčními hady pár desítek metrů před čističkou odpadních vod," uvedl mluvčí.
V úterý odpoledne hasiči vyrazili na místo znovu, v potoce se totiž množství nafty zvyšovalo. Velitel zásahu si proto nechal povolat speciální techniku z brněnské stanice Líšeň, která je určená k zásahům u nebezpečných látek.
"Do potoka jsme instalovali vzdouvací přepážku a nasadili na hladinu skimmer - hladinový sběrač. Vodu z potoka jsme odčerpávali a olejovým separátorem odlučovali naftu. Přibližně hodinu po půlnoci jsme tuto činnost ukončili. Zasypali jsme tok sorbentem a jednotky se vrátily na základnu," uvedl mluvčí.
Ve středu dopoledne se hasiči k potoku vrátili, vysbírali z hladiny sorbent nasáklý naftou a zasypali vodní tok novým sorbentem. Tuto činnost pravidelně opakovali až do pátečního dopoledne. "Situaci jsme při tom průběžně konzultovali se zástupci odboru životního prostředí. Další prohlídku místa plánujeme na pondělí, kdy už zřejmě naši činnost v souvislosti s únikem nafty ukončíme," uvedl Mikoška.
Sorbent je látka schopná pohlcovat nebo vázat jiné látky, nejčastěji kapaliny nebo plyny. Používá se hlavně k odstraňování nebezpečných nebo nežádoucích látek z prostředí, například při úniku ropných produktů.
