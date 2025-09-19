https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hasici-v-hustopecich-ctvrtym-dnem-uklizeji-naftu-vyteklou-do-potoka
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hasiči v Hustopečích na Břeclavsku čtvrtým dnem uklízejí naftu vyteklou do potoka

19.9.2025 19:19 | HUSTOPEČE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Hasiči v Hustopečích na Břeclavsku se čtvrtým dnem zabývají únikem nafty do tamního potoka. Šlo o stovky litrů, které vytekly z nádrže jedné z firem. Tok hasiči pravidelně zasypávají sorbentem, činnost ukončí zřejmě v pondělí. Na webu hasičů tom dnes informoval mluvčí Jaroslav Mikoška.
 
Únikem nafty z areálu jedné firem v Hustopečích se hasiči zabývají od úterního rána. V podniku v Šafaříkově ulici vyteklo ze skladovací nádrže několik stovek litrů paliva. Hasiči uniklou naftu na parkovišti firmy zasypali sorbentem a velitel zásahu informoval o situaci odbor životního prostředí.

"Následně se zjistilo, že nafta je viditelná i v místním potoce. Hasiči proto zahradili potok sorpčními hady pár desítek metrů před čističkou odpadních vod," uvedl mluvčí.

V úterý odpoledne hasiči vyrazili na místo znovu, v potoce se totiž množství nafty zvyšovalo. Velitel zásahu si proto nechal povolat speciální techniku z brněnské stanice Líšeň, která je určená k zásahům u nebezpečných látek.

"Do potoka jsme instalovali vzdouvací přepážku a nasadili na hladinu skimmer - hladinový sběrač. Vodu z potoka jsme odčerpávali a olejovým separátorem odlučovali naftu. Přibližně hodinu po půlnoci jsme tuto činnost ukončili. Zasypali jsme tok sorbentem a jednotky se vrátily na základnu," uvedl mluvčí.

Ve středu dopoledne se hasiči k potoku vrátili, vysbírali z hladiny sorbent nasáklý naftou a zasypali vodní tok novým sorbentem. Tuto činnost pravidelně opakovali až do pátečního dopoledne. "Situaci jsme při tom průběžně konzultovali se zástupci odboru životního prostředí. Další prohlídku místa plánujeme na pondělí, kdy už zřejmě naši činnost v souvislosti s únikem nafty ukončíme," uvedl Mikoška.

Sorbent je látka schopná pohlcovat nebo vázat jiné látky, nejčastěji kapaliny nebo plyny. Používá se hlavně k odstraňování nebezpečných nebo nežádoucích látek z prostředí, například při úniku ropných produktů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Potok Foto: Depositphotos Příčinu nedělního úhynu ryb v Jáchymovském potoce zkoumají laboratoře Hasiči Foto: rostislavkral Depositphotos Jáchymovský potok na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb Migračně prostupný balvanitý skluz v Rajnochovicích. Foto: Povodí Moravy Nový balvanitý skluz na řece Juhyni v Rajnochovicích umožní přirozený pohyb ryb

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 40

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Karel Zvářal: Pan Millan Millan a land-use jako druhá (biofyzikální) noha globálního oteplování

Diskuse: 202

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 9

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

V Železných horách objevili vzácný šáchor Micheliův. Na vhodné podmínky dokáže čekat až 20 let

Diskuse: 2

Ministři EU odložili hlasování o návrhu Evropské komise na klimatický cíl pro rok 2040

Diskuse: 30
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist