https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jachymovsky-potok-na-karlovarsku-znecistila-neznama-latka-uhynuly-desitky-ryb
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jáchymovský potok na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb

14.9.2025 20:23 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Několikakilometrový úsek Jáchymovského potoka na Karlovarsku dnes znečistila neznámá látka. Uhynuly desítky ryb. Hasiči proto žádají obyvatele, aby vodu z potoka až do odvolání nepoužívali - zejména k napájení zvířat, zalévání nebo rekreačním aktivitám. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému.
 
"Zasažený je úsek od Dolního Žďáru přes Bystřici až do řeky Ohře. Situaci monitorujeme a o dalším vývoji budeme informovat," uvedl.

Hasiči odebrali vzorky z různých míst potoka a přidali k nim GPS souřadnice. Podle Žižky neobjevili zdroj znečištění. "Čeká se na výsledky z laboratoře a řeší si to už policie a Česká inspekce životního prostředí," uvedl.

"Lidé by neměli vodu používat na nic. Během pondělí by měly být hotové výsledky z laboratoře a bude o co se opřít," dodal Žižka.

Starosta Ostrova Pavel Čekan (nezávislý, zvolen za Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst) ČTK potvrdil, že znečištění je zhruba od městské části Dolní Žďár až po soutok s Ohří. Apeloval na občany, aby nebrali z potoka žádnou vodu. Podle něj vylovili hasiči malé mrtvé ryby na úrovni Ostrovské teplárenské, cože je na konci města. Hasiči si podle Čekana vzali vzorky a odjeli a už nikde na toku nezasahují.

Jáchymovský potok v Krušných horách v okrese Karlovy Vary je 11 kilometrů dlouhý a protéká mimo jiné právě Dolním Žďárem.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Migračně prostupný balvanitý skluz v Rajnochovicích. Foto: Povodí Moravy Nový balvanitý skluz na řece Juhyni v Rajnochovicích umožní přirozený pohyb ryb Odra a Olše Foto: SWD Wikimeda Commons Povodí Odry podle ČIŽP porušilo zákon při úpravě řeky Olše na Frýdecko-Místecku Koryto Odry v Bohumíně Foto: Povodí Odry ČIŽP podezřívá z loňské otravy ryb v Odře dvě firmy, obě si mohou podat námitky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 80

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 80

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 36

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 13

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 8
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist