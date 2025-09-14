Jáchymovský potok na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb
Hasiči odebrali vzorky z různých míst potoka a přidali k nim GPS souřadnice. Podle Žižky neobjevili zdroj znečištění. "Čeká se na výsledky z laboratoře a řeší si to už policie a Česká inspekce životního prostředí," uvedl.
"Lidé by neměli vodu používat na nic. Během pondělí by měly být hotové výsledky z laboratoře a bude o co se opřít," dodal Žižka.
Starosta Ostrova Pavel Čekan (nezávislý, zvolen za Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst) ČTK potvrdil, že znečištění je zhruba od městské části Dolní Žďár až po soutok s Ohří. Apeloval na občany, aby nebrali z potoka žádnou vodu. Podle něj vylovili hasiči malé mrtvé ryby na úrovni Ostrovské teplárenské, cože je na konci města. Hasiči si podle Čekana vzali vzorky a odjeli a už nikde na toku nezasahují.
Jáchymovský potok v Krušných horách v okrese Karlovy Vary je 11 kilometrů dlouhý a protéká mimo jiné právě Dolním Žďárem.
