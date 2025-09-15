Příčinu nedělního úhynu ryb v Jáchymovském potoce zkoumají laboratoře
Úhyn desítek pstruhů v neděli zjistili rybáři, kteří zajistili jejich odchyt a likvidaci. Na zásahu spolupracovali i hasiči a pracovníci Povodí Ohře. Hasiči i město Ostrov už v neděli vydali varování, aby lidé vodu z Jáchymovského potoka, ale i Bystřice, kam se vlévá, raději nepoužívali.
Podle ostrovských rybářů šlo zřejmě o jednorázový únik jedovaté látky do vody. "Zemřelo prakticky všechno, pstruzi všech kategorií, ale i lipani nebo vranky. Navíc ve zdejším potoce nešlo o nasazované ryby, ale množí se samovýtěrem. Roky práce tak jsou ztracené," řekl ČTK hospodář Českého rybářského svazu Lumír Pála. Otrava postihla nejen Jáchymovský potok, ale částečně i Bystřici. Teprve pod Ostrovem rybáři opět našli živé ryby, dál se už otrava nešířila.
Událostí se zabývá i ostrovská radnice. "Zabývá se tím náš odbor životního prostředí ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, pobočka Karlovy Vary, a Policií ČR," doplnila mluvčí Městského úřadu Ostrov Lucie Kubešová. Na výsledky rozborů vody čekají i úředníci radnice.
reklama