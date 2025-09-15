https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pricinu-nedelniho-uhynu-ryb-v-jachymovskem-potoce-zkoumaji-laboratore
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Příčinu nedělního úhynu ryb v Jáchymovském potoce zkoumají laboratoře

15.9.2025 19:33 | JÁCHYMOV (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Odborníci zjišťují, co způsobilo nedělní úhyn ryb v Jáchymovském potoce a Bystřici na Karlovarsku. Podle Povodí Ohře šlo zřejmě o jednorázovou událost a situace by se neměla dál zhoršovat. Rybáři spočítali, že uhynulo asi 270 kilogramů ryb. Menší živočichy a organismy ale havárie nezasáhla, řekla ČTK mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
 
"Dnes byla ještě na zasaženém toku provedena kontrola, která zjistila, že se stav nezhoršuje a že drobní živočichové a mikroorganismy jsou v pořádku. Na zjištění, co úhyn pstruhů způsobilo, nyní pracují odborníci z naší laboratoře. Nejde ale o jednoduché testy a rozbor vzorků může trvat i několik dnů," uvedla Zikešová.

Úhyn desítek pstruhů v neděli zjistili rybáři, kteří zajistili jejich odchyt a likvidaci. Na zásahu spolupracovali i hasiči a pracovníci Povodí Ohře. Hasiči i město Ostrov už v neděli vydali varování, aby lidé vodu z Jáchymovského potoka, ale i Bystřice, kam se vlévá, raději nepoužívali.

Podle ostrovských rybářů šlo zřejmě o jednorázový únik jedovaté látky do vody. "Zemřelo prakticky všechno, pstruzi všech kategorií, ale i lipani nebo vranky. Navíc ve zdejším potoce nešlo o nasazované ryby, ale množí se samovýtěrem. Roky práce tak jsou ztracené," řekl ČTK hospodář Českého rybářského svazu Lumír Pála. Otrava postihla nejen Jáchymovský potok, ale částečně i Bystřici. Teprve pod Ostrovem rybáři opět našli živé ryby, dál se už otrava nešířila.

Událostí se zabývá i ostrovská radnice. "Zabývá se tím náš odbor životního prostředí ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, pobočka Karlovy Vary, a Policií ČR," doplnila mluvčí Městského úřadu Ostrov Lucie Kubešová. Na výsledky rozborů vody čekají i úředníci radnice.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Hasiči Foto: rostislavkral Depositphotos Jáchymovský potok na Karlovarsku znečistila neznámá látka, uhynuly desítky ryb Migračně prostupný balvanitý skluz v Rajnochovicích. Foto: Povodí Moravy Nový balvanitý skluz na řece Juhyni v Rajnochovicích umožní přirozený pohyb ryb Odra a Olše Foto: SWD Wikimeda Commons Povodí Odry podle ČIŽP porušilo zákon při úpravě řeky Olše na Frýdecko-Místecku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 86

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 81

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 38

Vědci našli věčné chemikálie v rybách napříč Evropou. Některé hodnoty překročily budoucí doporučené limity více než desetitisíckrát

Diskuse: 13

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 15

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist