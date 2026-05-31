Dvě pastviny divokých koní v Podyjí jsou prázdné, koně se tam ale brzy vrátí
Šestice hřebců v uplynulých letech podle správy parku významně přispívala k údržbě stepních trávníků a světlých lesů v okolí Havraníků. Spásali porosty na pastvině Staré vinice, která vznikla v roce 2018, i na novější lokalitě Pastviska založené na podzim 2024.
"Všichni hřebci se narodili přímo v Podyjí ve dvou chovných skupinách, které byly do oblasti dovezeny z Anglie. Postupně dorostli do věku, kdy mohou zakládat vlastní stáda a tím přispět k rozvoji tohoto přírodě blízkého způsobu péče o krajinu i jinde v České republice," uvedla správa parku.
Návštěvníci Podyjí ale o oblíbené koně nepřijdou. V nejbližších týdnech poputuje do Havraníků nová chovná skupina z třetí podyjské pastviny na bývalé Mašovické střelnici. Tam zároveň zůstane menší skupina koní společně s dvojicí zpětně šlechtěných turů.
Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.
