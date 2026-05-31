Dvě pastviny divokých koní v Podyjí jsou prázdné, koně se tam ale brzy vrátí

31.5.2026 18:45 (ČTK)
Exmoorští poníci na havranické pastvině.
Foto | Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí
Dvě pastviny divokých koní u Havraníků v národním parku Podyjí jsou nyní prázdné, ochranáři koně přesunuli na jiná místa v ČR pro založení nových stád. Koně se na Havraníky ale brzy vrátí, přestěhují se tam z třetí podyjské pastviny na bývalé Mašovické střelnici. Správa národního parku o tom informovala na svém webu. Lokality v Podyjí začali divocí koně z anglického Exmooru spásat v roce 2018.
 
Hřebci z lokality u Havraníků se v květnu přemístili například do Novohradských hor nebo na Vysočinu. Přesun zvířat byl součástí plánovaného pastevního managementu, který Správa NP Podyjí uskutečňuje ve spolupráci se společností Česká krajina, jíž koně patří. Cílem je nejen péče o místní krajinu, ale také rozšiřování přirozené pastvy velkých kopytníků do dalších vhodných území.

Šestice hřebců v uplynulých letech podle správy parku významně přispívala k údržbě stepních trávníků a světlých lesů v okolí Havraníků. Spásali porosty na pastvině Staré vinice, která vznikla v roce 2018, i na novější lokalitě Pastviska založené na podzim 2024.

"Všichni hřebci se narodili přímo v Podyjí ve dvou chovných skupinách, které byly do oblasti dovezeny z Anglie. Postupně dorostli do věku, kdy mohou zakládat vlastní stáda a tím přispět k rozvoji tohoto přírodě blízkého způsobu péče o krajinu i jinde v České republice," uvedla správa parku.

Návštěvníci Podyjí ale o oblíbené koně nepřijdou. V nejbližších týdnech poputuje do Havraníků nová chovná skupina z třetí podyjské pastviny na bývalé Mašovické střelnici. Tam zároveň zůstane menší skupina koní společně s dvojicí zpětně šlechtěných turů.

Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.

