Dvě polské tepelné elektrárny omezují provoz kvůli nízké hladině Visly
4.8.2026 18:35 (ČTK)
Řeka Visla a tepelná elektrárna Kozienice
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Nízká hladina vody ve Visle ovlivňuje i provoz elektrárny Polaniec. "Vzhledem k trvale nízké hladině vody se provoz vybraných energetických bloků přizpůsobuje aktuálním provozním podmínkám," řekla mluvčí elektrárny Justyna Kosowiczová.
Současné sucho a vlna veder, kvůli kterým je málo vody i v dalších evropských řekách - například v Dunaji nebo Rýnu, se projevuje také na polské Visle. Její hladina ve Varšavě je opět alarmující, aktuálně tam dosahuje přibližně 110/111 centimetrů, což je velmi nízká úroveň, uvedlo v pondělí rádio RMF24. Sucho se na hladině Visly podepsalo podle něj už loni. V nejbližších týdnech se má přitom situace dále zhoršovat.
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