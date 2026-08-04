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Dvě polské tepelné elektrárny omezují provoz kvůli nízké hladině Visly

4.8.2026 18:35 (ČTK)
Řeka Visla a tepelná elektrárna Kozienice
Řeka Visla a tepelná elektrárna Kozienice
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Zdroj | Depositphotos
Dvě polské tepelné elektrárny omezují svůj provoz kvůli vlně veder a nízké hladině vody v řece Visle, kterou používají k chlazení. Napsala to tisková agentura PAP, podle níž k tomuto kroku přistoupily elektrárny Kozienice a Polaniec.
 
Podle mluvčího energetické společnosti Enea Wytwarzanie Krzysztofa Bomby jsou výkyvy v průtoku a nízká hladina vody významné hlavně pro provoz elektrárny Kozienice. "Dostupnost vody z Visly (tam) má přímý dopad na stabilitu technologických procesů a bezpečnost národní energetické soustavy," uvedl Bomba.

Nízká hladina vody ve Visle ovlivňuje i provoz elektrárny Polaniec. "Vzhledem k trvale nízké hladině vody se provoz vybraných energetických bloků přizpůsobuje aktuálním provozním podmínkám," řekla mluvčí elektrárny Justyna Kosowiczová.

Současné sucho a vlna veder, kvůli kterým je málo vody i v dalších evropských řekách - například v Dunaji nebo Rýnu, se projevuje také na polské Visle. Její hladina ve Varšavě je opět alarmující, aktuálně tam dosahuje přibližně 110/111 centimetrů, což je velmi nízká úroveň, uvedlo v pondělí rádio RMF24. Sucho se na hladině Visly podepsalo podle něj už loni. V nejbližších týdnech se má přitom situace dále zhoršovat.

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