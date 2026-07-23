https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zachovani-bezplatnych-povolenek-zrejme-neovlivni-odstaveni-elektrarny-chvaletice
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Zachování bezplatných povolenek zřejmě neovlivní odstavení elektrárny Chvaletice

23.7.2026 14:48 | CHVALETICE (ČTK)
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Foto | bikemp / Shutterstock
Zvažované bezplatné přidělování emisních povolenek, které chce Evropská komise zachovat i po roce 2030, zřejmě neovlivní rozhodnutí o chystaném odstavení uhelné elektrárny Chvaletice. Tu energetická skupina Sev.en plánuje zavřít letos v prosinci, nejpozději v březnu 2027. V provozu by v dalších letech měly zůstat dva ze čtyř bloků, podle provozovatele přenosové soustavy ČEPS jsou nezbytné pro bezpečné fungování tuzemské elektrizační soustavy. Sev.en čeká na finální rozhodnutí Evropské komise, uvedla mluvčí skupiny Eva Maříková.
 
"Zatím se zdá, že (plán EK) bude mít na existující uhelné zdroje, tedy i na Elektrárnu Chvaletice, jen velmi malý nebo žádný dopad. V této chvíli je stále platné naše dřívější stanovisko, že v této chvíli se ekonomicky přestává vyplácet provoz našich uhelných elektráren," uvedla Maříková.

Energetický regulační úřad (ERÚ) s provozovatelem elektrárny vyjednává o kompenzacích souvisejících se zachováním částečné činnosti. Podle mluvčího ERÚ Michala Keborta kalkuluje prokazatelnou ztrátu, která je spojena s dalším provozem zdroje.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v plném provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů. Minoritně vyráběla také teplo pro Trnávku a Chvaletice, dodávky však již ukončila a převzala je společnost ČEZ Teplárenská, která vybudovala plynové kotle. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. V roce 2022 elektrárna vydělala přes miliardu korun, v roce 2023 skončila se ztrátou 492 milionů korun. Minulý rok prohloubila ztrátu na 1,428 miliardy korun.

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