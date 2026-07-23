Zachování bezplatných povolenek zřejmě neovlivní odstavení elektrárny Chvaletice
Energetický regulační úřad (ERÚ) s provozovatelem elektrárny vyjednává o kompenzacích souvisejících se zachováním částečné činnosti. Podle mluvčího ERÚ Michala Keborta kalkuluje prokazatelnou ztrátu, která je spojena s dalším provozem zdroje.
Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v plném provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů. Minoritně vyráběla také teplo pro Trnávku a Chvaletice, dodávky však již ukončila a převzala je společnost ČEZ Teplárenská, která vybudovala plynové kotle. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. V roce 2022 elektrárna vydělala přes miliardu korun, v roce 2023 skončila se ztrátou 492 milionů korun. Minulý rok prohloubila ztrátu na 1,428 miliardy korun.
reklama