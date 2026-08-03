TotalEnergies kupuje od Shellu evropské aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů
3.8.2026 19:17 (ČTK)
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Firmy TotalEnergies a EPH nedávno založily společný podnik s názvem TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Británii, Irsku a ve Francii.
TotalEnergies v tiskové zprávě napsala, že převzetí aktivit firmy Shell doplňuje flexibilní výrobní kapacity plynových elektráren společného podniku TTEP, zejména v Itálii, Nizozemsku a Británii.
EPH do společného podniku vložil svá vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriové systémy na vybraných trzích. Za to firma získala přibližně 95,4 milionu akcií TotalEnergies, což představuje zhruba 4,2 procenta základního kapitálu francouzského podniku. Zařadila se tak mezi jeho největší akcionáře.
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