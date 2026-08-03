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TotalEnergies kupuje od Shellu evropské aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů

3.8.2026 19:17 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Francouzská energetická společnost TotalEnergies se dohodla, že koupí od britského konkurenta Shell veškeré jeho evropské aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie na pevnině. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Transakce je podle společnosti TotalEnergies v souladu s její širší strategií v Evropě, jejíž součástí je rovněž nedávné vytvoření společného podniku s Energetickým a průmyslovým holdingem (EPH) miliardáře Daniela Křetínského.
 
Francouzský podnik uvedl, že transakce zahrnuje projekty firmy Shell v Británii, Itálii, Španělsku a Nizozemsku. Kupní cenu však nezveřejnil.

Firmy TotalEnergies a EPH nedávno založily společný podnik s názvem TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Británii, Irsku a ve Francii.

TotalEnergies v tiskové zprávě napsala, že převzetí aktivit firmy Shell doplňuje flexibilní výrobní kapacity plynových elektráren společného podniku TTEP, zejména v Itálii, Nizozemsku a Británii.

EPH do společného podniku vložil svá vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriové systémy na vybraných trzích. Za to firma získala přibližně 95,4 milionu akcií TotalEnergies, což představuje zhruba 4,2 procenta základního kapitálu francouzského podniku. Zařadila se tak mezi jeho největší akcionáře.

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