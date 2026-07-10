https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/investori-unijni-omezeni-cinskych-dilu-muze-zpomalit-zelenou-energetiku-i-v-cr
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Investoři: Unijní omezení čínských dílů může zpomalit zelenou energetiku i v ČR

10.7.2026 01:26 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zákaz financování střídačů čínské výroby z evropských fondů by mohl zpomalit nebo úplně zastavit rozvoj solárních a větrných projektů v chudších evropských zemích závislých na veřejných penězích, varují firmy a investoři. Týká se to přitom i České republiky, uvedla agentura Reuters. Střídače, někdy označované také jako měniče, jsou klíčovou součástí solárních a větrných elektráren i bateriových úložišť, protože převádějí vyrobenou elektřinu do podoby využitelné v elektrické síti.
 
Evropská unie se snaží zvýšit soběstačnost ve strategických odvětvích, stále je však závislá na čínských dodavatelských řetězcích u technologií nezbytných pro přechod na tzv. zelenou energetiku. Evropská komise (EK) v květnu zakázala využívat prostředky EU na nákup střídačů z tzv. vysoce rizikových zemí včetně Číny. Důvodem jsou obavy o bezpečnost. Čína dodává přibližně 70 procent měničů používaných v Evropě.

V dopise předsedkyni EK Ursule von der Leyenové s datem 7. července 36 firem a investorů varovalo, že omezení používání čínských střídačů naruší rozvoj solárních a větrných projektů ve střední a východní Evropě. Tyto země přitom už teď zaostávají za bohatšími státy západní Evropy v úsilí o odklon od fosilních paliv.

"Hrozí, že zpomalí – a na některých trzích dokonce zastaví – transformaci energetiky v celém regionu,“ uvedli zástupci odvětví v dopise, do něhož nahlédla agentura Reuters.

Firmy upozornily, že výroba v Evropě zatím není dostatečná na to, aby čínské komponenty nahradila. To podle nich povede k vyšším nákladům a ke zpožďování projektů. Nejistota ohledně toho, jak přesně bude EU zákaz uplatňovat, zároveň "zmrazuje rozhodování o financování v celém regionu“.

Poradenská společnost Wood Mackenzie odhaduje, že unijní omezení v letech 2026 až 2030 přinutí hledat alternativní dodavatele přibližně 14 procent evropských solárních projektů a 12 procent projektů energetických úložišť, které by jinak pravděpodobně využily čínské střídače. Mezi nejvíce zasažené trhy patří Rumunsko, Česká republika a Řecko.

Podniky místo omezení dodávek z Číny navrhují, aby EU přijala pravidla, která by zahraničním společnostem omezila přístup k jejich střídačům, až budou instalovány v evropské elektrické síti. Výrobci totiž mohou ke střídačům obvykle přistupovat na dálku, například kvůli aktualizaci softwaru.

Někteří představitelé EU se domnívají, že takový postup by pravděpodobně neposkytl dostatečnou ochranu proti případnému vměšování.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Dlouhé stráně Foto: Skupina ČEZ Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně slaví 30 let. Jedná se o technický unikát Přehrada a elektrárna Orlík Foto: ČEZ ČEZ postaví na Orlíku čtvrtou velkou českou přečerpávací elektrárnu První komunitní solární elektrárna Energetického družstva Hnutí DUHA Foto: Hnutí DUHA Energetické družstvo Hnutí Duha spustilo svou první komunitní solární elektrárnu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist