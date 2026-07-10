Investoři: Unijní omezení čínských dílů může zpomalit zelenou energetiku i v ČR
V dopise předsedkyni EK Ursule von der Leyenové s datem 7. července 36 firem a investorů varovalo, že omezení používání čínských střídačů naruší rozvoj solárních a větrných projektů ve střední a východní Evropě. Tyto země přitom už teď zaostávají za bohatšími státy západní Evropy v úsilí o odklon od fosilních paliv.
"Hrozí, že zpomalí – a na některých trzích dokonce zastaví – transformaci energetiky v celém regionu,“ uvedli zástupci odvětví v dopise, do něhož nahlédla agentura Reuters.
Firmy upozornily, že výroba v Evropě zatím není dostatečná na to, aby čínské komponenty nahradila. To podle nich povede k vyšším nákladům a ke zpožďování projektů. Nejistota ohledně toho, jak přesně bude EU zákaz uplatňovat, zároveň "zmrazuje rozhodování o financování v celém regionu“.
Poradenská společnost Wood Mackenzie odhaduje, že unijní omezení v letech 2026 až 2030 přinutí hledat alternativní dodavatele přibližně 14 procent evropských solárních projektů a 12 procent projektů energetických úložišť, které by jinak pravděpodobně využily čínské střídače. Mezi nejvíce zasažené trhy patří Rumunsko, Česká republika a Řecko.
Podniky místo omezení dodávek z Číny navrhují, aby EU přijala pravidla, která by zahraničním společnostem omezila přístup k jejich střídačům, až budou instalovány v evropské elektrické síti. Výrobci totiž mohou ke střídačům obvykle přistupovat na dálku, například kvůli aktualizaci softwaru.
Někteří představitelé EU se domnívají, že takový postup by pravděpodobně neposkytl dostatečnou ochranu proti případnému vměšování.
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