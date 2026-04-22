DW: Útoky na ruský ropný terminál v Tuapse způsobily rozsáhlé ekologické škody
Kouř z hořících ropných produktů se rozšířil stovky kilometrů podél pobřeží Černého moře a zaznamenán byl až ve Stavropolském kraji na severním Kavkaze.
Kvůli požáru byly v Tuapse dočasně uzavřeny školy a školky. Obyvatelé na sociálních sítích informují o výskytu takzvaného ropného deště - olejovitých kapek a tmavého spadu. Tento jev souvisí s tím, že při hoření ropných produktů stoupají do atmosféry výpary lehkých frakcí, které následně kondenzují a vracejí se na zem.
Spolu s nimi se do životního prostředí mohou dostávat toxické látky, které jsou nebezpečné při dýchání a kontaktu s pokožkou. Odborníci doporučují omezit pobyt venku a používat ochranné prostředky - respirátory, brýle a uzavřený oděv.
Lidé mezitím sdílejí fotografie znečištěných povrchů a stěžují si na zápach spáleniny, škrábání v krku a slzení očí.
Již první útok na rafinerii patrně vedl k úniku ropných produktů do Černého moře, a to navzdory prohlášením ruských úřadů, že se skvrnu podařilo lokalizovat. Satelitní snímky nicméně už 19. dubna zaznamenaly znečištěnou plochu o velikosti 10.000 metrů čtverečních. Později to přiznaly i úřady, píše DW.
Ekologové upozornili, že ropná skvrna se nepřesouvá na volné moře, ale naopak se rozlévá po pobřeží, což zvyšuje nebezpečí pro místní ekosystémy. Ekolog Roman Pukalov uvedl, že místní obyvatelé začali nacházet ptáky zasažené ropou.
Krátce před útoky gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev přitom hlásil prezidentu Vladimiru Putinovi, že se region připravuje na zahájení turistické sezony.
Vojenský expert Jan Matvejev poukazuje na to, že po druhém útoku je zřejmé, že ruská protivzdušná obrana není schopna Tuapse ochránit. Nevylučuje proto, že se ukrajinské síly pokusí o další úder, což by na dlouhou dobu vyřadilo z provozu jedinou ruskou rafinerii s přímým přístupem k Černému moři.
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské invazi. Její představitelé i armáda opakují, že se svými útoky na ropnou infrastrukturu v Rusku snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Od začátku války zaútočily ukrajinské síly na rafinerii v Tuapse nejméně devětkrát.
