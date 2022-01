Dziennik: Polsko uvažuje o řešení sporu s Českem o Turów u arbitrážního soudu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Polsko uvažuje o tom, že se kvůli sporu s Českem o hnědouhelný důl Turów obrátí na arbitrážní soud ve Stockholmu. Napsal to polský list Dziennik Gazeta Prawna. Na příští úterý je plánované další kolo jednání mezi polskou a českou stranou.

Úterní schůzka s její polskou kolegyní Annou Moskwovou bude pro Hubáčkovou první od nástupu do funkce. Moskwová podle Dzienniku na ní plánuje předložit požadavek na snížení kompenzací za škody v důsledku těžby ze 45 milionů eur (přibližně jedna miliarda korun) na 25 milionů eur. Znovu se bude vyjednávat i o tom, po jak dlouhé době by bylo možné vypovědět smlouvu, která má řešit fungování polského dolu. Polsko podle Dzienniku navrhuje, aby to bylo možné po čtyřech letech, Česko chce, aby to bylo až po 15 letech.

Příští týden prý také Varšava plánuje poslat Praze dopis o tom, že kvůli Turówu plánuje vést arbitrážní řízení. Polsko chce Česko napadnout kvůli údajné diskriminaci investic. "Jde o to, že Češi jinak přistupují k polské investici než ke své vlastní," tvrdí nejmenovaný zdroj Dzienniku.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Polská státní skupina PGE chce důl postupně rozšířit a prohloubit. Obyvatelé českého pohraničí se obávají ztráty vody i nadměrného hluku a prachu.

Česko kvůli Turówu na Varšavu podalo žalobu u Soudního dvora EU, podle níž Polsko schválilo prodloužení těžby v dole, aniž by dostatečně posoudilo její ekologické dopady na české obce. Uzavření dolu by znamenalo i zastavení provozu elektrárny. Unijní soud loni v květnu nařídil Polsku, aby provoz Turówa zastavilo až do vydání konečného rozsudku. Tomu se Varšava ale odmítla podřídit, za což jí Soudní dvůr EU v září uložil pokutu ve výši půl milionu eur denně.

Mluvčí Evropské komise dnes řekl, že pokud ji Polsko odmítne platit, strhne mu peníze z unijních dotací. V případě Turówa polská vláda dostala po počáteční komunikaci s komisí již dvě výzvy k zaplacení pokuty i upozornění, že se k ní přičítají úroky. Komise podle mluvčího přistoupí ke stržení peněz poté, co uplyne patnáctidenní lhůta od chvíle, kdy Varšava dostala druhou upomínku zaslanou 3. ledna. Brusel pak rozhodne, ze kterých dotací bude nejvhodnější první část dlužných peněz odečíst, a oznámí to Polsku. Deset dní nato peníze fakticky strhne, upřesnil mluvčí.

reklama