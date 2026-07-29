E-shopy očekávají s nařízením EU větší náklady, nevyloučily krátkodobé zdražení
Marketingový manažer společnosti Upgates Michal Benatzky odhaduje, že náklady se budou pohybovat od několika tisíc korun u malých obchodníků, přes desítky až stovky tisíc u středně velkých e-shopů a desítky až stovky milionů u největších hráčů. Kromě revize používaných obalů budou muset podle něj firmy rozšířit zásoby obalů a skladových prostor, znát přesné rozměry všech produktů, upravit postupy balení nebo investovat do nových technologií, jako jsou 3D balicí linky.
Nařízení vstoupilo v platnost loni 11. února s účinkem od letošního srpna. Týká se veškerých obalů a obalového odpadu bez ohledu na materiál nebo původ. Zavádí například povinné testování obalů, povinnou recyklovatelnost či označování obalů. Výrobci nebo dovozci tak nesmí na trh uvádět obaly například s falešným dnem nebo dvojitým stěnami.
Čupr a Benatzky připomínají, že jednotlivé povinnosti budou nabíhat postupně. Například do roku 2030 musí u obalů pro e-commerce činit maximální podíl prázdného prostoru 50 procent. Prostor v balících, který je vyplněn vzduchovými polštářky, dřevitou vlnou nebo polystyrenem, bude nově považován za prázdný prostor.
Největší dopad této legislativy pocítí podle Benatzkého středně velké internetové obchody, které budou muset zavést nový software a proškolit personál. Naopak velké e-shopy mají dostatek prostředků na inovace a automatizované sklady a malé e-shopy zase dokážou balení řešit individuálně.
Mluvčí Alzy Eliška Čeřovská ČTK sdělila, že už se na novou legislativu začíná e-shop připravovat. "Z našeho pohledu bude nejnáročnější správné vyhodnocení jednotlivých rolí u konkrétních obalů a v jednotlivých státech, kde Alza působí. Vzhledem k šíři našich služeb může Alza v různých situacích vystupovat jako výrobce, dovozce či distributor," dodala.
"Zákazník by měl změnu poznat hlavně v podobě přiměřeně velkých balíků, menšího množství výplní a srozumitelnějších informací o správném třídění," dodal Čupr.
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