https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mluvci-eu-nezakaze-male-porce-omacek-ci-smetany-omezeni-se-dotknou-restauraci
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Mluvčí: EU nezakáže malé porce omáček či smetany, omezení se dotknou restaurací

31.7.2026 18:47 (ČTK)
Od 12. srpna se zavádějí zejména pravidla pro výrobce obalů. Na trh nebude možné uvádět obaly určené pro styk s potravinami, pokud budou obsahovat per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS) v koncentraci rovnající se nebo vyšší než limitní hodnoty stanovené v nařízení.
Od 12. srpna se zavádějí zejména pravidla pro výrobce obalů. Na trh nebude možné uvádět obaly určené pro styk s potravinami, pokud budou obsahovat per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS) v koncentraci rovnající se nebo vyšší než limitní hodnoty stanovené v nařízení.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Quinn Dombrowski / Flickr
Evropská unie nezakáže prodej malých porcí omáček či smetany v obchodech. Budoucí omezení jednorázových plastových porcí se budou týkat pouze jejich používání v restauracích. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí Evropské komise (EK). Nové unijní nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) se začne obecně uplatňovat od letošního 12. srpna. Většina nejvýznamnějších pravidel, mimo jiné i omezení některých jednorázových plastových obalů na dochucovadla, ale začne platit až od roku 2030.
 
Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech se týká veškerých obalů a obalového odpadu bez ohledu na materiál nebo původ. Zavádí například nové požadavky na výrobce obalů, jejich recyklovatelnost či označování.

Od 12. srpna se zavádějí zejména pravidla pro výrobce obalů. Na trh nebude možné uvádět obaly určené pro styk s potravinami, pokud budou obsahovat per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS) v koncentraci rovnající se nebo vyšší než limitní hodnoty stanovené v nařízení. Běžní spotřebitelé si podle komise bezprostředních změn téměř nevšimnou.

"Každý Evropan dnes každý den vyhodí v průměru půl kilogramu obalů - od kelímků na kávu s sebou a nápojových plechovek přes plastové obaly a hliníkovou fólii až po kartonové krabice z internetových obchodů. Proto Evropská unie přijala nová pravidla, která mimo jiné od roku 2030 zavedou omezení některých jednorázových obalů a požadavek, aby byly všechny obaly recyklovatelné," uvedl na dotaz ČTK mluvčí unijní exekutivy. "Nezakazujeme malé plastové porce dochucovadel a omáček na trhu Evropské unie. Ty bude i nadále možné prodávat v supermarketech. Nové omezení se vztahuje pouze na restaurace, kde existují praktické a vhodné alternativy, například skleněné lahve," dodal mluvčí.

Cílem EU je podle mluvčího omezit používání těchto jednorázových plastů, které významně přispívají ke znečišťování životního prostředí odpadem. Patří mezi ně malé plastové obaly na dochucovadla, omáčky, cukr nebo smetanu do kávy, které se použijí pouze jednou a následně vyhodí. Pro tento typ obalů jsou na trhu snadno dostupné alternativy, uvedla komise.

"Evropská komise bude i nadále úzce spolupracovat se zainteresovanými stranami a členskými státy, aby zajistila účinné a praktické zavádění těchto pravidel v praxi," dodal mluvčí.

Tereza Šupová

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