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Prodeje fairtradové kávy v ČR loni klesly o čtvrtinu, méně se prodalo i kakaa

4.7.2026 00:10 | PRAHA (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Burak Kucukparmaksiz / Pexels
Prodeje fairtradové kávy v ČR loni klesly o čtvrtinu na 941 tun, o šest procent klesly také prodeje fairtradového kakaa. Novinářům to sdělili zástupci neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Pokles podle nich souvisí s odchodem dvou nadnárodních společností od certifikace Fairtrade a s vysokými cenami surovin. Kvůli tomu se snížil i takzvaný fairtradový příplatek, a to o pětinu na 30 milionů korun. Příplatek získávají pěstitelé nebo řemeslníci nad rámec výkupní ceny, slouží k rozvoji vzdělávání, zdravotní péče nebo investicím do farem.
 
Aktuální počet fairtradových výrobků na trhu v ČR a na Slovensku je podle organizace téměř 3000. "Vidíme tedy stabilní sortiment a stále vysoký zájem českých spotřebitelů o původ potravin. Za loňský rok ovšem poklesly v ČR a na Slovensku celkové objemy prodejů. Se zpožděním na fairtradové prodeje v ČR dopadají vysoké ceny surovin a ztížená doprava vlivem komplikované geopolitické situace. Čeští spotřebitelé se tak častěji zříkají čokolády, kávy či květin," uvedla vedoucí obchodu Fairtrade Česko a Slovensko Gabriela Kozlová

Přestože prodeje fairtradového kakaa loni klesly, stále má největší podíl na celkových fairtradových prodejích. Z fairtradového příplatku tvoří kakao 59 procent. Podle organizace používá stále více obchodních řetězců fairtradové kakao do výrobků svých privátních značek.

Fairtradového třtinového cukru se loni spotřebovalo 130 tun, což je pokles o 22 procent. Spotřeba fairtradového čaje loni klesla o polovinu na čtyři tuny. Vzrostly naopak prodeje fairtradových banánů v Česku a na Slovensku na 2127 tun. V roce 2024 to bylo 1887 tun.

Na celkové spotřebě kávy v ČR, kterou udává Český statistický úřad na 2,1 kilogramu na osobu a rok, má fairtradová káva podíl 3,3 procenta. O rok dříve činil 3,7 procenta. Zhruba čtvrtinu faitradové kávy tvořila káva z bio produkce, která je podle organizace obecně na vzestupu.

"Stále je zde prostor pro růst, neboť celosvětově je až 65 procent prodané fairtradové kávy i bio. U čajů se ale prodává celosvětově 35 procent fairtradových bio čajů a v ČR tvoří bio již 58 procent prodejů. Také u banánů se celosvětově prodává 66 procent bio fairtradových banánů a v ČR je prodávaných 96 procent v bio kvalitě," uvedla Kozlová.

Do systému Fairtrade jsou aktuálně podle organizace zapojeny téměř dva miliony pěstitelů. Celosvětově se prodává přes 37.000 fairtradových výrobků, které jsou dostupné ve více než 140 zemích světa.

Fairtrade neboli férový trh je způsob obchodu, který zaručuje pěstitelům a řemeslníkům z méně vyspělých zemí spravedlivé podmínky. Mají jistotu, že své výrobky neprodají za cenu pod výrobními náklady. Dostávají také příspěvek na rozvoj své komunity. Důležitou součástí je hospodaření šetrné k životnímu prostředí, dětská práce je zakázaná.

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