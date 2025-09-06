Edmundovu soutěsku ve Hřensku o prázdninách po požáru vidělo přes 4000 lidí
V současné době se na soutěsku denně dostane 150 až 180 turistů. "Už jezdili i dva převozníci, dvě lodičky," uvedla Horáková, která je s návštěvností spokojená. Fronty na lístky lidé stojí dál. "Plno je i v týdnu i o víkendech," řekla starostka. Na loďkách se uskutečnila také první svatba, o nevšední den v bílém se hlásí i další zájemci.
Soutěska by měla být v provozu do konce října. Záležet bude na počasí. Obec chce další bezpečnostní zásahy kvůli tomu, že přetrvává riziko pádu stromů.
Zřejmě příští rok chce obec spustit pro výletníky rezervační systém. Podobný má zatím několik týdnů obec v CHKO Labské pískovce, Tisá na Ústecku. Tato obec systém zpřístupnila 14. srpna. Do konce měsíce si vstupenku zarezervovalo 4400 lidí, což je 4,5 procenta z celkového počtu vstupů. ČTK o tom informoval starosta Jiří Turek (nez.). "Budeme se snažit do konce roku dostat na deset procent," řekl.
Cílem obce je rozložit návštěvnost do delšího období, lidé v systému vidí, kolik zájemců si už lístek koupilo. Rezervační systém nabízí na každý den 2000 volných míst. I nadále je možné koupit vstupenku u pokladny, nově lze platit kartou. On-line vstupenka platí celý den a umožňuje opakovaný vstup do skalního města pomocí QR kódu nebo vytištěné vstupenky.
reklama