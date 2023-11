EFE: Na konferenci COP28 bude EU usilovat o konec fosilních paliv v energetice

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská unie bude usilovat o to, aby v závěrečné dohodě klimatické konference COP28 v Dubaji byl zmíněn konec používání fosilních paliv v energetice. Píše to agentura EFE s odkazem na zdroje ze španělského předsednictví Evropské unie. EU bude usilovat také o ztrojnásobení obnovitelných zdrojů a navýšení energetických úspor do roku 2030. Cílem je prosadit opatření, která by pomohla udržet nárůst průměrných teplot do roku 2100 pod 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou dobou.

Jednání o konci používání fosilních paliv v energetice bude podle zdrojů ze španělského předsednictví patřit k nejkomplikovanějším tématům na summitu COP 28. EU by chtěla prosadit cíle, které jsou v souladu s doporučeními Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) a Mezinárodní agentury pro energii (IEA). To by znamenalo ukončení používání zdrojů jako jsou ropa, uhlí či plyn ve výrobě elektrické energie do roku 2030 a ve zbytku energetického odvětví do roku 2050.

"Musíme vyslat jasný signál světu, že se zabýváme kořenem problému, a investorům, aby začali pracovat s obnovitelnými zdroji a pomohli globálnímu Jihu s jejich rozvojem," cituje agentura své zdroje.

EU podle španělského předsednictví bude také usilovat o to , aby v konečné dohodě summitu byl závazek ztrojnásobit výrobní kapacity obnovitelných zdrojů a zdvojnásobit energetickou efektivitu do roku 2030.

Podle představitelů španělského předsednictví je také nutné do roku 2050 snížit spotřebu výrobků z ropy, například plastů či asfaltu, o 75 procent, aby se podařilo naplnit cíl udržet oteplení pod úrovní 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

Klimatická konference COP28 se uskuteční ve Spojených arabských emirátech od 30. listopadu do 12. prosince. Podle agentury DPA se očekává účast až 70.000 vyjednavačů a státních představitelů, zástupců nevládních organizací, ekologů a novinářů.

reklama