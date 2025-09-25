Evropská komise dovolila zmírnit opatření spojená s africkým morem prasat v Libereckém kraji
Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, má ale rychlejší průběh a nakažená zvířata téměř vždy hynou. Proti nákaze není lék, prasata se musí utratit. V Libereckém kraji se první případ objevil v prosinci 2022 u hranic s Polskem na Frýdlantsku. Celkem bylo od té doby do srpna uloveno a vyšetřeno na africký mor 9111 divokých prasat a dalších 405 bylo vyšetřeno uhynulých nebo sražených. Nákazu laboratoř potvrdila u 85 kusů.
Poslední pozitivní případ potvrdila laboratoř loni 14. srpna. Letos v červnu sice na Frýdlantsku objevili pozůstatky dalšího kusu, který na africký mor uhynul, bližší analýza nálezu kosterních pozůstatků ale stanovila dobu úhynu na loňský srpen. Díky tomu teď umožnila EK původní uzavřené pásmo I zrušit a uzavřené pásmo II s přísnějším režimem se mění na uzavřené pásmo I. "Tím se výrazně zmírňují omezení dopadající zejména na chovatele prasat a myslivce v této oblasti," doplnil Vorlíček.
V Česku je Liberecký kraj jediným regionem, ve kterém laboratorní testy v posledních letech potvrdily nákazu u uhynulých nebo odstřelených divokých prasat. Komerční chovy prasat domácích v kraji tato nákaza nezasáhla. V souvislosti s africkým morem zvýšila loni Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci z ministerstvem zemědělství (MZe) odměnu za zastřelení či nalezení divočáků v ochranných pásmech. Na nálezném a zástřelném v uzavřených pásmech SVS vyplatila bezmála 12 milionů korun. Do odlovu se zapojila i policie.
