https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ek-dovolila-zmirnit-opatreni-spojena-s-africkym-morem-prasat-v-libereckem-kraji
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Evropská komise dovolila zmírnit opatření spojená s africkým morem prasat v Libereckém kraji

25.9.2025 21:12 | LIBEREC (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropská komise (EK) dovolila zmírnit opatření spojená s africkým morem prasat v Libereckém kraji a upravit uzavřená pásma na Frýdlantsku. Od posledního potvrzeného případu nákazy u uloveného prasete divokého uplynul více než rok. Velikost pásem se tak zmenší zhruba o 40 procent na 970 kilometrů čtverečních, informoval ČTK mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček.
 
Pro Českou republiku je to podle ředitele SVS Zbyňka Semeráda velký úspěch. "Bez spolupráce myslivců, chovatelů, zástupců krajů a dotčených měst a obcí či kolegů z jiných institucí by se nám to nepodařilo. Pokud se bude situace i nadále vyvíjet příznivě, zhruba za rok požádáme Evropskou komisi o úplné zrušení uzavřeného pásma I. Momentálně ještě plánujeme požádat Světovou organizaci pro zdraví zvířat (WOAH) o status země prosté AMP (africký mor prasat), což je důležité zejména pro obchod s třetími zeměmi," dodal Semerád.

Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, má ale rychlejší průběh a nakažená zvířata téměř vždy hynou. Proti nákaze není lék, prasata se musí utratit. V Libereckém kraji se první případ objevil v prosinci 2022 u hranic s Polskem na Frýdlantsku. Celkem bylo od té doby do srpna uloveno a vyšetřeno na africký mor 9111 divokých prasat a dalších 405 bylo vyšetřeno uhynulých nebo sražených. Nákazu laboratoř potvrdila u 85 kusů.

Poslední pozitivní případ potvrdila laboratoř loni 14. srpna. Letos v červnu sice na Frýdlantsku objevili pozůstatky dalšího kusu, který na africký mor uhynul, bližší analýza nálezu kosterních pozůstatků ale stanovila dobu úhynu na loňský srpen. Díky tomu teď umožnila EK původní uzavřené pásmo I zrušit a uzavřené pásmo II s přísnějším režimem se mění na uzavřené pásmo I. "Tím se výrazně zmírňují omezení dopadající zejména na chovatele prasat a myslivce v této oblasti," doplnil Vorlíček.

V Česku je Liberecký kraj jediným regionem, ve kterém laboratorní testy v posledních letech potvrdily nákazu u uhynulých nebo odstřelených divokých prasat. Komerční chovy prasat domácích v kraji tato nákaza nezasáhla. V souvislosti s africkým morem zvýšila loni Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci z ministerstvem zemědělství (MZe) odměnu za zastřelení či nalezení divočáků v ochranných pásmech. Na nálezném a zástřelném v uzavřených pásmech SVS vyplatila bezmála 12 milionů korun. Do odlovu se zapojila i policie.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Běžící zajíc Foto: Frans &amp; all Flickr Myxomatóza se rozšířila prakticky po celé jižní Moravě, do okolních krajů nikoliv Mládě divokého prasete Foto: Depositphotos Sele ulovené na Frýdecko-Místecku mělo v sobě nebezpečného parazita svalovce Bažant Foto: Andy Rogers Flickr Myslivci v Jihočeském kraji ulovili v uplynulé sezoně 185 200 kusů zvěře

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Sumec velký na jihu Evropy? Tamní ekosystémy nejsou na takového superpredátora připraveny, říká Martin Čech

Diskuse: 21

Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel

Diskuse: 22

Losi u lipenské přehrady se asi stáhli do klidnějších oblastí

Diskuse: 14

Senát odmítl návrh snížit v EU emise CO2 o 90 procent do roku 2040

Diskuse: 3

Limit pro povinnou licenci na výrobu elektřiny se od srpna zvýšil

Diskuse: 5

Jan Šmíd: Boom následovaný krachy. Trh s bateriovými úložišti vykazuje řadu stejných znaků jako fotovoltaika

Diskuse: 20

Brandýs chce obnovit historický pramen minerální vody v lesoparku Houštka

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist