https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-barcelony-omezili-vstup-do-volne-prirody-ve-snaze-zabranit-sireni-moru-prasat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

U Barcelony omezili vstup do volné přírody ve snaze zabránit šíření moru prasat

5.12.2025 20:13 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock
V okolí Barcelony ode dneška katalánská regionální vláda omezila vstup do volné přírody, včetně lesů či parků. Důvodem je snaha zabránit šíření afrického moru prasat, který byl koncem listopadu zjištěn v lesích u Barcelony u několika divokých prasat, informovala místní média. Omezení pohybu v oblasti mají platit zatím do 14. prosince, kdy mohou být revidována podle toho, jak katalánská vláda vyhodnotí situaci.
 
Zákaz se netýká lidí, kteří v těchto zónách mají domy či tam jdou do sportovních center či restaurací, jejich auta i kola cyklistů ale musí projít dezinfekcí. Vstupy do uzavřených zón v přírodě kontroluje na 700 místních policistů a hasičů, jimž už dříve tento týden přijeli pomáhat vojáci.

Španělské ministerstvo zemědělství dnes také oznámilo, že vyšetřuje, zda by původ nákazy africkým morem zjištěné v pohoří Collserola u několik divokých prasat nemohl být v laboratoři. Původní hypotéza zatím zní, že virus se začal šířit poté, co divoké prase sežralo odhozený kus sendviče přivezený z jiné země.

Experti z madridské laboratoře došli k předběžnému zjištění, že stavba viru, který byl identifikován u divokých prasat u Barcelony, neodpovídá viru afrického moru prasat, jenž se nyní vyskytuje asi v deseti zemích EU, napsal deník El Peródico. Africký mor prasat se ve Španělsku vyskytl naposledy v roce 1994.

Podle španělského ministerstva zemědělství má virus zjištěný v Katalánsku podobnou stavbu jako virus, který se šířil v Gruzii v roce 2007. Kmen tohoto viru se používá v laboratořích pro vývoj vakcíny proti africkému moru prasat a pracuje s ním i centrum výzkumu zdraví zvířat IRTA CReSA. Právě několik stovek metrů od něj se minulý týden našlo první uhynulé divoké prase s touto nákazou. Výzkumné středisko ale opakovaně odmítlo, že by virus unikl z laboratoře, napsal deník El País.

Podle veterináře Joaquima Segalése ze střediska IRTA CReSA se divoká prasata nakazila nejspíše konzumací kontaminované potraviny. Další možností je přenos kousnutím klíštěte určitého druhu, který se ale podle něj v Katalánsku nevyskytuje.

Africký mor prasat se na člověka nepřenáší, může ale zdecimovat chovy domácích prasat, což by v případě Španělska mohlo znamenat obrovské ekonomické ztráty. Země je totiž třetím největším producentem vepřového masa a výrobků z něj na světě, po Číně a Spojených státech. Podle deníku El País už některé státy, například Japonsko či Mexiko, oznámily pozastavení dovozu vepřového ze Španělska.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Divoké prase v podzimní krajině Foto: Depositphotos Populace divočáků v Olomouckém kraji pozvolna roste, odstřely výrazně kolísají Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock Španělsko čelí africkému moru prasat, EU vyzývá k rychlým opatřením daněk Foto: Philippe Rouzet Flickr V Pardubickém kraji přibylo daňků a jelenů, ubylo naopak zajíců a pernaté zvěře

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist