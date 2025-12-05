U Barcelony omezili vstup do volné přírody ve snaze zabránit šíření moru prasat
Španělské ministerstvo zemědělství dnes také oznámilo, že vyšetřuje, zda by původ nákazy africkým morem zjištěné v pohoří Collserola u několik divokých prasat nemohl být v laboratoři. Původní hypotéza zatím zní, že virus se začal šířit poté, co divoké prase sežralo odhozený kus sendviče přivezený z jiné země.
Experti z madridské laboratoře došli k předběžnému zjištění, že stavba viru, který byl identifikován u divokých prasat u Barcelony, neodpovídá viru afrického moru prasat, jenž se nyní vyskytuje asi v deseti zemích EU, napsal deník El Peródico. Africký mor prasat se ve Španělsku vyskytl naposledy v roce 1994.
Podle španělského ministerstva zemědělství má virus zjištěný v Katalánsku podobnou stavbu jako virus, který se šířil v Gruzii v roce 2007. Kmen tohoto viru se používá v laboratořích pro vývoj vakcíny proti africkému moru prasat a pracuje s ním i centrum výzkumu zdraví zvířat IRTA CReSA. Právě několik stovek metrů od něj se minulý týden našlo první uhynulé divoké prase s touto nákazou. Výzkumné středisko ale opakovaně odmítlo, že by virus unikl z laboratoře, napsal deník El País.
Podle veterináře Joaquima Segalése ze střediska IRTA CReSA se divoká prasata nakazila nejspíše konzumací kontaminované potraviny. Další možností je přenos kousnutím klíštěte určitého druhu, který se ale podle něj v Katalánsku nevyskytuje.
Africký mor prasat se na člověka nepřenáší, může ale zdecimovat chovy domácích prasat, což by v případě Španělska mohlo znamenat obrovské ekonomické ztráty. Země je totiž třetím největším producentem vepřového masa a výrobků z něj na světě, po Číně a Spojených státech. Podle deníku El País už některé státy, například Japonsko či Mexiko, oznámily pozastavení dovozu vepřového ze Španělska.
