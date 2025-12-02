Populace divočáků v Olomouckém kraji pozvolna roste, odstřely výrazně kolísají
Reprodukci divokých prasat podle jednatele Okresního mysliveckého spolku Olomouc Jiřího Zbořila ovlivňuje hlavně dostupnost potravy. Pokud se urodí dostatek bukvic a žaludů, tak divočáci rodí více selat. Důležitou roli hraje zimní počasí. Mírnou zimu přečká více prasat a na jaře mají lepší kondici pro rozmnožování. "Populace divočáků je velká a tím pádem jsou značné i její meziroční výkyvy. Navíc produkční potenciál divokého prasete je značný. Zatímco velcí kopytníci mají standardně jedno mládě, tak divočák jich může mít šest nebo také 12," upozornil Zbořil.
Pokud se v jednom roce urodí dostatek bukvic i žaludů a zima není příliš mrazivá, tak následující rok lze očekávat populační explozi divočáků a nárůst počtu odstřelů. "Meziročně může být počet odstřelů vyšší o desítky procent, někdy dokonce i o 100 procent," uvedl Zbořil. Letošní rok byl pro divočáky v kraji příznivý. "Jejich přírůstky jsou obrovské. Počty odstřelů budou příští rok v kraji určitě atakovat hranici 15.000 kusů," řekl Zbořil.
Divoká prasata se na podzim a v zimě kvůli úbytku vhodných míst s potravou v přírodě stahují do blízkosti obcí. V Hlubočkách divočáci po setmění hledají potravu a ničí zahrady či trávníky. Na divoká prasata si stěžují majitelé chat v lese nebo v jeho těsném sousedství, občas lze tato zvířata spatřit i na sídlišti. Na louce v části Na Orátě se na podzim zabydlela osmičlenná skupina divočáků. Obec vyřídila povolení k jejich odstřelu a tento týden myslivci skolili čtyři kusy.
Podle starostky Hluboček Evy Hasníkové vyřízení všech povolení pro odstřel divočáků zabralo 2,5 měsíce. "Museli jsme také najít střelce, který je ochotný a schopný v noci střílet v intravilánu obce," podotkla starostka. V okolních lesích myslivci na podzim odstřelili bezmála dvě stovky divočáků. "Instalovali jsme tady pachové ohradníky, ale moc je to neodradilo," podotkla starostka. Obyvatelé by měli myslet na preventivní opatření, mezi která patří například úklid spadaného ovoce a zabezpečení zahrad.
