https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/populace-divocaku-v-olomouckem-kraji-pozvolna-roste-odstrely-vyrazne-kolisaji
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Populace divočáků v Olomouckém kraji pozvolna roste, odstřely výrazně kolísají

2.12.2025 22:12 | OLOMOUC (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Populace divokých prasat v lesích Olomouckého kraje navzdory každoročnímu odstřelu několika tisíců jedinců pozvolna roste. Letos na konci března statistici v kraji odhadovali početní stav divočáků na 3080 kusů, o rok dříve jich bylo 2936 a předloni 2718. Divoká prasata se při hledání potravy přibližují k obydleným oblastem. Například v Hlubočkách na Olomoucku na podzim museli odstřelit několik divočáků, kteří se zabydleli na louce nedaleko domů.
 
Nejméně divočáků v lesích Olomouckého kraje v uplynulých deseti letech žilo v roce 2019, kdy jich statistici vykázali 2465. Poté se počet divokých prasat začal pozvolna zvyšovat a loni pokořil třítisícovou hranici. Počet odstřelených divočáků výrazně kolísá. Rekordní byl v roce 2017, kdy jich myslivci skolili 14.271. Předloni bylo v kraji odloveno 13.889 divočáků a loni 8036. Nejnižší odstřel statistici evidují v roce 2020. Tehdy bylo v Olomouckém kraji zastřeleno 7528 divokých prasat.

Reprodukci divokých prasat podle jednatele Okresního mysliveckého spolku Olomouc Jiřího Zbořila ovlivňuje hlavně dostupnost potravy. Pokud se urodí dostatek bukvic a žaludů, tak divočáci rodí více selat. Důležitou roli hraje zimní počasí. Mírnou zimu přečká více prasat a na jaře mají lepší kondici pro rozmnožování. "Populace divočáků je velká a tím pádem jsou značné i její meziroční výkyvy. Navíc produkční potenciál divokého prasete je značný. Zatímco velcí kopytníci mají standardně jedno mládě, tak divočák jich může mít šest nebo také 12," upozornil Zbořil.

Pokud se v jednom roce urodí dostatek bukvic i žaludů a zima není příliš mrazivá, tak následující rok lze očekávat populační explozi divočáků a nárůst počtu odstřelů. "Meziročně může být počet odstřelů vyšší o desítky procent, někdy dokonce i o 100 procent," uvedl Zbořil. Letošní rok byl pro divočáky v kraji příznivý. "Jejich přírůstky jsou obrovské. Počty odstřelů budou příští rok v kraji určitě atakovat hranici 15.000 kusů," řekl Zbořil.

Divoká prasata se na podzim a v zimě kvůli úbytku vhodných míst s potravou v přírodě stahují do blízkosti obcí. V Hlubočkách divočáci po setmění hledají potravu a ničí zahrady či trávníky. Na divoká prasata si stěžují majitelé chat v lese nebo v jeho těsném sousedství, občas lze tato zvířata spatřit i na sídlišti. Na louce v části Na Orátě se na podzim zabydlela osmičlenná skupina divočáků. Obec vyřídila povolení k jejich odstřelu a tento týden myslivci skolili čtyři kusy.

Podle starostky Hluboček Evy Hasníkové vyřízení všech povolení pro odstřel divočáků zabralo 2,5 měsíce. "Museli jsme také najít střelce, který je ochotný a schopný v noci střílet v intravilánu obce," podotkla starostka. V okolních lesích myslivci na podzim odstřelili bezmála dvě stovky divočáků. "Instalovali jsme tady pachové ohradníky, ale moc je to neodradilo," podotkla starostka. Obyvatelé by měli myslet na preventivní opatření, mezi která patří například úklid spadaného ovoce a zabezpečení zahrad.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock Španělsko čelí africkému moru prasat, EU vyzývá k rychlým opatřením daněk Foto: Philippe Rouzet Flickr V Pardubickém kraji přibylo daňků a jelenů, ubylo naopak zajíců a pernaté zvěře Divoké prase v podzimní krajině Foto: Depositphotos Odměny pro myslivce podle Prahy 5 fungují, v říjnu ulovili 11 divokých prasat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist