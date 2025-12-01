Španělsko čelí africkému moru prasat, EU vyzývá k rychlým opatřením
Španělský ministr zemědělství Luis Planas dnes vyzval, aby lidé zachovali klid a nebáli se konzumovat vepřové maso. Nabádal však k opatrnosti a vzkázal občanům, aby se zapojili do snahy o prevenci šíření nákazy.
Pro Španělsko by propuknutí nákazy v chovech prasat znamenalo velký problém, protože je předním producentem a vývozcem vepřového masa v Evropské unii a třetím největším na světě. Ročně vyváží vepřové maso v hodnotě přibližně 8,8 miliard eur (212,7 miliard korun). Země jako Tchaj-wan, Mexiko a Čína už dovoz vepřového masa z Katalánska zastavily.
Africký mor prasat je virové onemocnění, k nákaze z prasete na člověka dojít nemůže. Od roku 2007 postihl africký mor prasat více než 50 zemí v Africe, Evropě, Americe a Asii. Choroba je v Evropské unii od roku 2014.
S nemocí se od roku 2017 potýkalo i Česko. Díky intenzivnímu odlovu a dalším opatřením se tehdy chorobu podařilo udržet pouze na Zlínsku a nakonec vymýtit. Od března 2019 pak byla Česká republika oficiálně považována za stát bez nákazy africkým morem prasat, což se ale změnilo v roce 2022, kdy byl na Liberecku nedaleko hranic s Polskem nalezen infikovaný uhynulý divočák.
Letos 22. září Evropská komise zrušila v Česku vyznačené oblasti výskytu ASF, což znamená že mor byl na území České republiky podruhé vymýcen. Poslední pozitivní případ ASF byl v Česku potvrzen 22. 8. 2024.
