Španělsko čelí africkému moru prasat, EU vyzývá k rychlým opatřením

1.12.2025 17:18 (ČTK)
Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock
Evropská komise dnes zdůraznila, že Španělsko musí zavést opatření stanovená v legislativě EU, aby se pokusilo omezit šíření afrického moru prasat (ASF), píše agentura EFE. Nemoc byla minulý týden potvrzena u dvou divokých prasat v Katalánsku a jedná se o první výskyt ASF v zemi po více než třech desetiletích. Španělská vláda už v neděli poslala do Barcelony 117 členů španělské pohotovostní jednotky (UME), aby se pokusila zabránit dalšímu šíření nákazy, informuje web španělské stanice RTVE.
 
"Španělské úřady nás informovaly o ohnisku afrického moru prasat v Katalánsku," řekla mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová novinářům. Hrnčířová dodala, že je nyní nutné, aby se začala uplatňovat opatření stanovená v evropské legislativě. Mezi taková opatření patří vyznačení zasažených oblastí, monitorování divoké zvěře, zákaz lovu v zasažených oblastech a zavedení přísných opatření na farmách. Evropská komise vyšle v úterý do Katalánska skupinu veterinárních odborníků, kteří budou pomáhat se zavedením potřebných opatření.

Španělský ministr zemědělství Luis Planas dnes vyzval, aby lidé zachovali klid a nebáli se konzumovat vepřové maso. Nabádal však k opatrnosti a vzkázal občanům, aby se zapojili do snahy o prevenci šíření nákazy.

Pro Španělsko by propuknutí nákazy v chovech prasat znamenalo velký problém, protože je předním producentem a vývozcem vepřového masa v Evropské unii a třetím největším na světě. Ročně vyváží vepřové maso v hodnotě přibližně 8,8 miliard eur (212,7 miliard korun). Země jako Tchaj-wan, Mexiko a Čína už dovoz vepřového masa z Katalánska zastavily.

Africký mor prasat je virové onemocnění, k nákaze z prasete na člověka dojít nemůže. Od roku 2007 postihl africký mor prasat více než 50 zemí v Africe, Evropě, Americe a Asii. Choroba je v Evropské unii od roku 2014.

S nemocí se od roku 2017 potýkalo i Česko. Díky intenzivnímu odlovu a dalším opatřením se tehdy chorobu podařilo udržet pouze na Zlínsku a nakonec vymýtit. Od března 2019 pak byla Česká republika oficiálně považována za stát bez nákazy africkým morem prasat, což se ale změnilo v roce 2022, kdy byl na Liberecku nedaleko hranic s Polskem nalezen infikovaný uhynulý divočák.

Letos 22. září Evropská komise zrušila v Česku vyznačené oblasti výskytu ASF, což znamená že mor byl na území České republiky podruhé vymýcen. Poslední pozitivní případ ASF byl v Česku potvrzen 22. 8. 2024.

