V Pardubickém kraji přibylo daňků a jelenů, ubylo naopak zajíců a pernaté zvěře
Počty zajíců klesaly až do poloviny minulé dekády. Od té doby pozvolna rostou, stále však nedosahují hodnoty kolem 20 000, kterou měly v roce 2004. V posledních letech se zastavil i pokles stavu bažantů, před 20 lety jich ale bylo skoro dvojnásobek.
V mysliveckém roce 2024 bylo v honitbách Pardubického kraje zastřeleno 12 600 divokých prasat, 7000 srnců, 6300 bažantů, 3700 kachen divokých, 2600 zajíců, 1600 daňků skvrnitých, 663 muflonů a 468 jelenů evropských. Meziročně v kraji vzrostl počet odstřelené jelení zvěře, daňků, muflonů a srnčí zvěře. Naopak klesl odstřel černé zvěře, zajíců, kachen a bažantů.
Za 20 let se relativně nejvíce zvýšil lov daňků, a to šestinásobně. Odstřel jelenů vzrostl trojnásobně, dvakrát se zvýšil odstřel černé zvěře a muflonu. Nejvyšší úbytek byl naopak zaznamenán u pernaté zvěře, tedy kachen a bažantů, a too 5000, respektive 4000 kusů.
