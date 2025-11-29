https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-pardubickem-kraji-pribylo-danku-a-jelenu-ubylo-naopak-zajicu-a-pernate-zvere
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Pardubickém kraji přibylo daňků a jelenů, ubylo naopak zajíců a pernaté zvěře

29.11.2025 22:00 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Philippe Rouzet / Flickr
Za posledních 20 let přibylo v Pardubickém kraji některých druhů zvěře. Nejvíce se zvýšily stavy daňků, jejichž počet vzrostl od roku 2004 dvojnásobně na loňských 1430. Jelenů je v lesích o třetinu více, přibližně 650. Mírně vzrost i počet muflonů a černé zvěře, tedy divokých prasat. Pokles o dvě pětiny byl naopak zaznamenán ve stavech bažantů, o pětinu se snížil stav zajíců. Počet kachen divokých se sleduje od roku 2010, do roku 2024 jich ubyla čtvrtina, uvádí Český statistický úřad (ČSÚ).
 
Letos na konci března bylo v Pardubickém kraji 17 300 kusů srnčí zvěře. Její počet se v posledních 20 letech příliš nemění. Zajíců bylo na jaře přibližně 15 900, bažantů 6800, divokých kachen 6100 a černé zvěře 3100 kusů. Myslivci napočítali také téměř 1300 muflonů.

Počty zajíců klesaly až do poloviny minulé dekády. Od té doby pozvolna rostou, stále však nedosahují hodnoty kolem 20 000, kterou měly v roce 2004. V posledních letech se zastavil i pokles stavu bažantů, před 20 lety jich ale bylo skoro dvojnásobek.

V mysliveckém roce 2024 bylo v honitbách Pardubického kraje zastřeleno 12 600 divokých prasat, 7000 srnců, 6300 bažantů, 3700 kachen divokých, 2600 zajíců, 1600 daňků skvrnitých, 663 muflonů a 468 jelenů evropských. Meziročně v kraji vzrostl počet odstřelené jelení zvěře, daňků, muflonů a srnčí zvěře. Naopak klesl odstřel černé zvěře, zajíců, kachen a bažantů.

Za 20 let se relativně nejvíce zvýšil lov daňků, a to šestinásobně. Odstřel jelenů vzrostl trojnásobně, dvakrát se zvýšil odstřel černé zvěře a muflonu. Nejvyšší úbytek byl naopak zaznamenán u pernaté zvěře, tedy kachen a bažantů, a too 5000, respektive 4000 kusů.

Pražská EVVOluce

