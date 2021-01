Evropská komise vyšetřuje údajně neoprávněné dotace pro velké farmáře v Česku

Jiří S 13.1.2021 12:51 Reaguje na Majka Kletečková

Každá dotace je primárně určená pro malý a střední podnik, není však nikde dáno, že ho nemůže čerpat velký podnik. Je potom k tomu další formulář, co by se stalo, kdyby tuto nenárokovou dotaci nečerpal. Tzn. v článku bylo, že velký podnik vybudoval závlahy pro ovocnářství. V tom formuláři musí jasně prokázat, že například bez závlah by ovocnářství musel zrušit. Jasně zdůvodněno, že by zrušil výrobu, v tom případě má nárok na čerpání i velký podnik. Je to jen o tom jak to zdůvodní a jak to přijme a schválí úředník. Opět a zcela mimo mísu se to řeší, protože těm podnikům se nemůže nic stát. Přiklepl to úředník, pokud se najde pochybení, peníze se vrátí, řekne se sorry jako, potrestá se úředník, protože je to jasně jeho chyba. Toto je jen a opět cílené na Agrofert. Bohužel jak se zdá, ti co obviňují vůbec tomu nerozumí, protože na tomto žádný jeho podnik nikdy nenachytají. Pokud by tomu rozuměli, pak by u dotací cílili na úplně jiné podmínky než na to, jestli mají či nemají nárok a tam už by to bylo na trestní stíhání.

