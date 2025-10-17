Ekologické organizace jednaly s Babišem o svých výhradách k obsazení postu ministra životního prostředí
S šéfem Motoristů Petrem Macinkou, který je pravděpodobným kandidátem na ministra životního prostředí, se organizace scházet nechystají. "Působí na vás, že s námi chce jednat? Pro nás je teď naším partnerem předseda hnutí ANO," uvedla Kolínská. Připomněla, že na neděli svolaly ekologické organizace na pražské Hradčanské náměstí demonstraci, kde chtějí upozorňovat, že ministrem životního prostředí musí být člověk, který rozumí vědě a bere ochranu přírody vážně. "Její důvody trvají," konstatovala.
Před týdnem více než 20 ekologických organizací vyzvalo Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů. Post by podle nich měl obsadit někdo, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Podobný otevřený dopis podepsalo přes 50 profesorů a 400 vědců, vznikl i otevřený dopis podepsaný více než 7500 studenty.
Místopředseda ANO a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec po schůzce řekl, že jednání o programu jsou na úplném začátku. "Povedou se dál a všechny ty věci, které dneska zaznívají, se samozřejmě budou řešit," uvedl současný ústecký hejtman. Každá ze stran potenciální koalice má podle něj v ekologickém programu různé názory a nyní je čas na nalezení kompromisu. ANO je otevřené tomu vyslechnout si názory ekologických organizací, dodal Brabec.
Odmítl komentovat jakékoliv personální záležitosti včetně obsazení ministerstva životního prostředí. "Vysvětlili jsme si i to, že některé věci, kterých se obávají, tak jsou záležitostí celé vlády nebo i Sněmovny, ne žádného ministra," řekl ke schůzce. Opětovně připomněl, že jako bývalý ředitel a předseda dozorčí rady Lovochemie čelil i on sám při nástupu na ministerstvo kritice. "To se pak uklidnilo poměrně rychle," uvedl Brabec, který resort vedl od ledna 2014 do prosince 2021.
Organizace upozorňují, že hnutí ANO chce pokračovat v úspěšných programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, které pomáhají domácnostem snižovat náklady na energie a zlepšovat kvalitu ovzduší, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení. "Očekáváme, že v programovém prohlášení budou ty pozitivní věci, které mělo ANO v programu, ačkoliv jsou v rozporu s Motoristy," řekla Kolínská. Vedle zachování programů jde o ochranu národních parků či podporu obnovitelných zdrojů, dodala.
