Ekologické organizace vyzvaly premiéry k podpoře klimatických plánů Evropské komise

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Anirudh Koul / Flickr Vedle mnoha desítek zahraničních podepsalo dopis také více než 60 českých organizací jako jsou Greenpeace, Hnutí Duha, ale i univerzity či kulturní spolky.

Téměř dvě stovky ekologických a dalších organizací vyzvaly šéfy vlád zemí východního křídla Evropské unie, aby podpořili ambicióznější emisní cíle stanovené v září Evropskou komisí. Premiéři Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska od nich dostali dopis s výzvou, aby na nadcházejícím unijním summitu podpořili snahu věnovat podstatnou část společných peněz na přechod k ekologicky šetrnému hospodářství.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v září představila plán snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990. Dosavadní cíl byl přitom 40 procent a i s jeho splněním měly některé ze zmíéněných zemí problémy. Český ministr průmyslu Karel Havlíček označil nový cíl za nereálný, mimo jiné kvůli příliš vysokým nákladům, které by podle něj dostaly do problémů automobilový průmysl. Podobně kritické hlasy se ozvaly například z Polska.

"Abychom měli šanci zabránit nejhorším dopadům extrémního počasí, poklesu výnosů zemědělských plodin, nedostatku vodních zásob, zvýšené frekvenci a intenzitě vln veder, musíme začít s okamžitými intenzivními opatřeními v oblasti klimatu," píše se v dopise podepsaném vedle mnoha desítek zahraničních také více než 60 českými organizacemi jako jsou Greenpeace, Hnutí Duha, ale i univerzity či kulturní spolky.

Šéfové vlád by podle nich měli uznat, že bez přitvrzení emisních cílů nedostojí evropský blok svému závazku z pařížské klimatické dohody, jejíž signatáři chtějí omezit růst průměrné globální teploty pod úroveň 1,5 stupně od doby před průmyslovou revolucí.

Organizace také vyzývají národní lídry, aby podpořili klimatický plán komise známý jako Zelená dohoda pro Evropu. Ekologické investice by podle nich měly tvořit zásadní část balíku téměř 1,85 bilionu eur (50 bilionů korun), které v rámci příštího sedmiletého rozpočtu a fondu pokrizové obnovy ekonomik schválili prezidenti a premiéři EU na červencovém summitu.

"Obnova ekonomiky oslabené následky pandemie, a s ní související investice z fondů EU, jsou jedinečnou, neopakovatelnou a možná poslední výraznou šancí pro společné nastartování jasné cesty k udržitelnějším řešením, šetrným k životnímu prostředí a podporujícím ochranu klimatu. Česko by takovou příležitost nemělo propásnout," uvedl děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Osamu Okamura, jehož instituce výzvu rovněž podpořila.

Političtí vůdci unijních zemí budou o klimatických plánech jednat příští týden od čtvrtka na dvoudenním summitu, kde se zvláště kvůli výhradám zmíněných států očekává dlouhá debata.

