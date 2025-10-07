Ekologičtí aktivisté ocenili Drábovou za otevřenost a schopnost vést věcné debaty
Podle Jana Rovenského, který byl dříve vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR, byla Drábová nejen odbornicí, ale také férovým a lidským oponentem. "Byla to asi moje nejoblíbenější protivnice, se kterou jsem se za těch 20 let v energetice potkal. Jako člověk mi přišla úplně skvělá - velkorysá, noblesní a intelektuálně otevřená. Každá interakce s ní, i když jsme spolu nesouhlasili, byla lidsky strašně příjemná," uvedl.
Podotkl, že Drábová dokázala vést debaty s respektem a bez předsudků. "Byla otevřená lidem, kteří s ní nesouhlasili, a vedla s nimi vážnou debatu bez ohledu na jejich názor nebo kvalifikaci. Na rozdíl od mnoha jiných se nesnažila oponenty zničit, ale dojít k pravdě. Byla schopná uznat i vlastní chybu, což je u takto vysoce postaveného státního úředníka vzácné," řekl ČTK Rovenský.
Drábovou do čela SÚJB jmenovala poprvé v říjnu 1999 tehdejší sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana, naposledy ji mandát před dvěma lety prodloužila současná vláda Petra Fialy (ODS). Začátek její profesní kariéry ovlivnila havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl. V poslední době se často vyjadřovala k situaci na Ruskem napadené Ukrajině, zejména k možnému zamoření v případu jaderné havárie.
Drábová byla držitelkou řady ocenění, měla ale i kritiky, například právě z řad ekologických aktivistů. Někteří se pozastavovali nad délkou jejího funkčního období v čele SÚJB.
reklama