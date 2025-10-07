https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologicti-aktiviste-ocenili-drabovou-za-otevrenost-a-schopnost-vest-vecne-debaty
Ekologičtí aktivisté ocenili Drábovou za otevřenost a schopnost vést věcné debaty

7.10.2025 09:02 (ČTK)
Dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová zemřela 6. října 2025, bylo jí 64 let.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Ekologičtí aktivisté oslovení ČTK uvedli, že ačkoliv se s Danou Drábovou mnohdy neshodli, rádi s ní diskutovali a vážili si jí jako odbornice na energetiku. Ocenili nejen její odbornost, ale i lidský přístup, otevřenost a schopnost vést věcnou debatu i s oponenty. Dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová zemřela 6. října 2025, bylo jí 64 let. V čele instituce stála od roku 1999, zapojila se také do komunální politiky.
 
"S paní předsedkyní Danou Drábovou jsme se na řadě řešení v energetice neshodli, ale polemiky jsem s ní vedl rád, protože byla respektovanou odbornicí, které jsem si vážil," řekl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh. Ocenil také její prodemokratické občanské postoje, například ohledně kritiky ruské agresivní války proti Ukrajině.

Podle Jana Rovenského, který byl dříve vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR, byla Drábová nejen odbornicí, ale také férovým a lidským oponentem. "Byla to asi moje nejoblíbenější protivnice, se kterou jsem se za těch 20 let v energetice potkal. Jako člověk mi přišla úplně skvělá - velkorysá, noblesní a intelektuálně otevřená. Každá interakce s ní, i když jsme spolu nesouhlasili, byla lidsky strašně příjemná," uvedl.

Podotkl, že Drábová dokázala vést debaty s respektem a bez předsudků. "Byla otevřená lidem, kteří s ní nesouhlasili, a vedla s nimi vážnou debatu bez ohledu na jejich názor nebo kvalifikaci. Na rozdíl od mnoha jiných se nesnažila oponenty zničit, ale dojít k pravdě. Byla schopná uznat i vlastní chybu, což je u takto vysoce postaveného státního úředníka vzácné," řekl ČTK Rovenský.

Drábovou do čela SÚJB jmenovala poprvé v říjnu 1999 tehdejší sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana, naposledy ji mandát před dvěma lety prodloužila současná vláda Petra Fialy (ODS). Začátek její profesní kariéry ovlivnila havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl. V poslední době se často vyjadřovala k situaci na Ruskem napadené Ukrajině, zejména k možnému zamoření v případu jaderné havárie.

Drábová byla držitelkou řady ocenění, měla ale i kritiky, například právě z řad ekologických aktivistů. Někteří se pozastavovali nad délkou jejího funkčního období v čele SÚJB.

