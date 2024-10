Ekologové a Výborný se shodli na urychlení protipovodňových opatření v Krnově

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekologové se na jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) shodli na tom, že je potřeba urychlit stavbu protipovodňových opatření v Krnově. Výborný ČTK řekl, že připraví harmonogram ke stavbě jednotlivých opatření, odmítl ale návrh Hnutí Duha na vytvoření pracovní skupiny, která by přehodnotila výstavbu vodního díla Nové Heřminovy. Podle hnutí existují levnější a šetrnější řešení protipovodňové ochrany, podle Výborného to není pravda a udělá vše pro to, aby stavba přehrady začala nejpozději v roce 2027."Série protipovodňových opatření v Krnově je potřeba urychlit. Některá lze realizovat, až bude dílo stát, na některé není nutné čekat," řekl Výborný a dodal, že plánuje vytvořit harmonogram stavby opatření.

Krnov patří mezi jedno z nejvíce zasažených měst po uplynulých povodních. Výborný už dříve uvedl, že pokud by byla postavena přehrada v Nových Heřminovech na Bruntálsku, Krnov i Opavu by před povodněmi ochránila a škody by nebyly takové, jaké jsou po záplavách dnes.

O výstavbě nádrže se mluví desítky let, proti přehradě ale dlouhodobě vystupuje právě Hnutí Duha Jeseníky, se stavbou nesouhlasí ani obec Nové Heřminovy. Kvůli dřívějšímu tvrzení Výborného, že Duha stavbu zdržovala, se včera ekologové s ministrem sešli.

Výborný řekl, že si stojí za všemi svými tvrzeními, upřesnil ale, že za prodlení se stavbou nemůže jen Hnutí Duha. "Selhal tady stát, protože vytvořil právní prostředí pro možnost prodlužování realizace," uvedl. Zmínil i další organizace, které přispěly k oddálení.

Ekologickým aktvistům vadí to, že Výborný považuje za zdržování také to, že předkládali alternativní názory a možnosti ke stavbě přehrady. "Podle nás je to legitimní a není korektní nás z toho vinit," řekl ČTK za hnutí Jaromír Bláha.

V navrhování jiných řešení protipovodňových opatření, než je stavba přehrady, chtěli ekologové pokračovat a vyzvali k vytvoření pracovní skupiny, která by návrhy znovu přezkoumala. "Nadále vnímáme, že je možné postavit stavby jinak než tu přehradu. V případě, že by se ukázalo, že výstavba je jediným řešením, tak bychom dál neblokovali," dodal Bláha. To ale Výborný odmítl.

Ekologové proberou svůj další přístup ke stavbě vodního díla, podle Bláhy je pravděpodobné, že vytvoří vlastní skupinu expertů, která vyhodnotí případné jiné možnosti protipovodňových opatření.

Výborný zároveň řekl, že experti z ministerstva zemědělství i životního prostředí spolu s odborníky z podniků povodí nebo výzkumného ústavu vodohospodářského v nejbližší době provedou monitoring koryta řeky Opavy. "Experti na místě jasně rozhodnou o tom, kde koryto budeme vracet tam, kde bylo před 14 dny a kde ho necháme jinak," doplnil ministr. Úprava vodních toků je pro zasažená města důležitá v souvislosti s opravami budov nebo silnic. Duha ocenila, že odborníci posoudí koryta řek případ od případu.

reklama