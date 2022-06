Ekologické organizace kritizují shodu ministrů omezit prostředky sociálně klimatického fondu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Rada pro životní prostředí se shodla na tom, že do roku 2030 by měla EU snížit produkci skleníkových plynů ze sektorů pokrytých emisními povolenkami o 61 procent ve srovnání s rokem 2005.

Výsledky jednání unijních ministrů a ministryň životního prostředí oslabilo klimatickou legislativu vyplývající z loňských návrhů Evropské komise (Fit for 55). Schválení pozdějšího nástupu Sociálního klimatického fondu a snížení peněz v něm z 72 miliard eur na 59 miliard eur by byla chyba, uvedla Klimatická koalice. Ta je kritická i ke shodě ministrů a ministryň ohledně reformy trhu s emisními povolenkami. Klimatická koalice sdružuje ekologické organizace v Česku.

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku uvedla, že výsledný kompromis je slabší, než se očekávalo. Podle původního návrhu z balíku Fit for 55, který komise představila loni v červenci, by mělo být v tomto fondu mezi lety 2025 až 2032 k dispozici 72 miliard eur (zhruba 1,78 bilionu korun). Ministři a ministryně životního prostředí však schválili kompromisní návrh 59 miliard eur na roky 2027 až 2032. Fond má lidem kompenzovat zpoplatnění emisí z vytápění budov či dopravy. Pro české domácnosti by v něm podle shody rady mělo být 35 miliard korun.

Rada pro životní prostředí se také shodla na tom, že do roku 2030 by měla EU snížit produkci skleníkových plynů ze sektorů pokrytých emisními povolenkami o 61 procent ve srovnání s rokem 2005. Výsledek je shodný s loňským návrhem komise. "Dnes je už o dost jiná situace. A třeba i Evropský parlament navrhl vyšší cíl - pokles o 63 procent," řekla ČTK Davidová.

Pomalé by podle Davidové bylo i postupné ukončování bezplatných emisních povolenek vybraným odvětvím. "To se týká největších znečišťovatelů, ocelářský průmysl, cementářský průmysl, chemický průmysl a podobně. Pozice rady by vedla k tomu, že povolenky dlouho zůstávaly zdarma a každý rok po roce 2026 by to šlo dolů asi po pěti procentech, pak by se to zvýšilo po roku 2030 na deset procent a až v roce 2035 by to šlo o 20 procent dolů. Což je ještě mnohem horší než návrh Evropské komise, kde to mělo být každý rok deset procent dolů," řekla Davidová. Upozornila, že podle odsouhlaseného návrhu Evropského parlamentu by mělo bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032.

Rada pro životní prostředí jednala 15 hodin, závěry oznámila v noci na dnešek. Schválila celkem pět návrhů z balíku Fit for 55. Konečnou podobu všech norem budou členské státy dojednávat s Evropským parlamentem během půlročního českého předsednictví EU, které začíná v pátek.

