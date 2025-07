Návrh rozpočtu EU podle ekologických organizací dost nereflektuje investice do ochrany klimatu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Návrh víceletého finančního rámce Evropské unie po roce 2027, který tento týden zveřejnila Evropská komise, podle ekologických organizací dostatečně nereflektuje potřebu investic do ochrany klimatu, energetické nezávislosti a sociálně spravedlivé transformace. Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) a Hnutí Duha uvedly, že návrh může vést k neefektivnímu a necílenému využití veřejných peněz, přestože počítá s rekordní částkou dvou bilionů eur (asi 50 bilionů korun).Podle organizací návrh slučuje několik dosavadních fondů, například Kohezní fond, Fond spravedlivé transformace a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, do jednoho nástroje. To může podle nich omezit cílenou podporu strukturálně slabších regionů, které přitom čelí zásadním výzvám při přechodu na čisté zdroje energie. Kritizují také navrhované začlenění programu LIFE, zaměřeného na ochranu přírody, do širších fondů. Návrh rozpočtu navíc nestanovuje cíle pro financování biodiverzity.

Stávající podoba návrhu podle CDE a Hnutí Duha také nadále umožňuje využívat peníze z veřejných zdrojů na podporu fosilních paliv. To podle nich prodlužuje závislost Evropy na dovozu energie ze zemí jako jsou Rusko nebo Spojené státy a podkopává cíle klimatické politiky.

Podle organizací návrh nereflektuje ani doporučení občanského panelu, který byl součástí konzultačního procesu. Ten zdůraznil potřebu investic do adaptace na klimatické změny a prevenci souvisejících krizí. Ekologické organizace zároveň upozorňují, že při vyjednávání o podobě rozpočtu převažují hlasy státních institucí, byznysu a finančního sektoru.

"Děje se tak navzdory Evropskému kodexu chování pro partnerskou spolupráci, který ustanovuje spravedlivý podíl na tvorbě evropské legislativy mezi zástupci občanské společnosti a dalších subjektů," uvedla expertka na fondy EU Centra pro dopravu a energetiku Jana Pospíšilová Maussen.

Návrh komise podle ekologů v současné podobě postrádá potřebnou ambici a hrozí, že povede k necílenému nebo neefektivnímu využívání veřejných peněz. Rozpočet je nyní v rukou Evropského parlamentu a vlád členských států, které mají možnost ovlivnit jeho odpovědnější, udržitelnější a spravedlivější podobu.

Evropská komise ve středu oznámila, že chce výrazně zvýšit příští sedmiletý rozpočet Evropské unie. Pro období 2028 až 2034 navrhuje dva biliony eur, zatímco v nynějším rozpočtu na léta 2021 až 2027 byla schválena částka 1,2 bilionu eur.

Sedmiletý rozpočet zahrnuje všechny základní výdaje EU, od dotací zemědělcům přes kohezní fondy na podporu méně rozvinutých regionů, ale i budování dopravní infrastruktury či pomoc rozvojovým zemím. Aby mohl vstoupit v platnost, musí ho jednomyslně schválit členské státy EU a rovněž Evropský parlament. Očekávají se tedy dva roky intenzivních vyjednávání.

