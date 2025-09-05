Ekonomové: Vládní podpora elektromobility pomůže konkurenceschopnosti průmyslu
Toyota je podle automobilového experta EY Petra Knapa jedním z klíčových výrobců působících v zemi a rozšířením produkce o elektromobily bude mít velmi jasnou perspektivu na budoucím trhu v Evropě.
"Zároveň jde o perspektivní produkt, který na sebe bude natahovat dodavatelské kapacity. A navíc je to jasný signál, že Česko patří už jasně na mapu budoucí automobilové Evropy. Všichni tři hlavní finalisté budou brzy mít ve svém výrobním portfoliu elektrické vozy. To představuje jasnou vzpruhu a konkrétní nasměřování pro dodavatele, kteří potřebují inovovat svá produktová portfolia a nahradit snižující se objemy v komponentech do spalovacích motorů.
Vláda podle analytika XTB Jiřího Tylečka dělá v zásadě správně, že podporuje tento typ investic. "Ty stimulují a přitahují další investice a inovace, které by měly vést k multiplikačním efektům v dodavatelském řetězci, včetně například výroby baterií a komponentů. Dotace pomáhají investici přitáhnout a překonat počáteční bariéry vstupu do odvětví zelených technologií, což by mělo mimo jiné udržet vysokou zaměstnanost v českém průmyslu také v následujících letech," uvedl Tyleček.
Náklady na konkrétní pobídky by však podle Tylečka měly být podrobeny monitorování efektivity a důkladné ekonomické analýze. Je také třeba počítat s riziky včetně možné změny legislativy a odklonu zákazníků od elektromobilů nebo ekonomickým výkyvům. "Efektivita pobídek není zaručena a bobtnající zadlužení Česka se musí brát v úvahu čím dál více," uzavřel.
Obrovská investice Toyoty podle hlavního ekonoma Portu Jana Berky ukazuje, že je domácí hospodářství pro takto velké hráče stále atraktivní, byť k tomu přispěla i vládní pobídka. Zaměření na elektromobily jde podle něj navíc ruku v ruce s trendem "ozeleňování“ Evropy, do něhož se jistě budou chtít zapojit i další země – zejména Čína. "I přesto, že na čínské elektromobily uvalila Evropská unie cla, evropské marže čínských automobilek zůstávají relativně vysoké. Zvýšení konkurence v rámci daného odvětví tak bude jedině ku prospěchu," dodal.
Toyota je podle Knapa prodejně velmi úspěšná na trzích visegradské čtyřky – všude je v trojici nejprodávanějších značek. Závod v Kolíně byl před necelými pěti lety zásadně zmodernizován. Jeho umístění v blízkosti německy mluvících trhů je rovněž vekou výhodou a představuje klíčový logistický hub.
