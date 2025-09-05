https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekonomove-vladni-podpora-elektromobility-pomuze-konkurenceschopnosti-prumyslu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekonomové: Vládní podpora elektromobility pomůže konkurenceschopnosti průmyslu

5.9.2025 01:02 | PRAHA (ČTK)
Foto | jc_cards / Piqsels
Vládní podpora výroby elektromobilů v podobě investiční pobídky pro rozšíření závodu Toyoty v Kolíně je podle ekonomů správný krok, který pomůže udržet konkurenceschopnost českého průmyslu při přechodu k elektromobilitě. Automobilový průmysl tvoří okolo deseti procent tuzemského HDP a 13 procent aut prodaných v Evropě je z tuzemska. Vyplývá to z vyjádření analytiků a expertů oslovených ČTK.
 
Japonská Toyota tento týden oznámila rozšíření výroby v kolínském závodě o linku na produkci nového elektromobilu. Investici 16,7 miliardy korun podpoří investiční pobídkou až 1,6 miliardy korun vláda.

Toyota je podle automobilového experta EY Petra Knapa jedním z klíčových výrobců působících v zemi a rozšířením produkce o elektromobily bude mít velmi jasnou perspektivu na budoucím trhu v Evropě.

"Zároveň jde o perspektivní produkt, který na sebe bude natahovat dodavatelské kapacity. A navíc je to jasný signál, že Česko patří už jasně na mapu budoucí automobilové Evropy. Všichni tři hlavní finalisté budou brzy mít ve svém výrobním portfoliu elektrické vozy. To představuje jasnou vzpruhu a konkrétní nasměřování pro dodavatele, kteří potřebují inovovat svá produktová portfolia a nahradit snižující se objemy v komponentech do spalovacích motorů.

Vláda podle analytika XTB Jiřího Tylečka dělá v zásadě správně, že podporuje tento typ investic. "Ty stimulují a přitahují další investice a inovace, které by měly vést k multiplikačním efektům v dodavatelském řetězci, včetně například výroby baterií a komponentů. Dotace pomáhají investici přitáhnout a překonat počáteční bariéry vstupu do odvětví zelených technologií, což by mělo mimo jiné udržet vysokou zaměstnanost v českém průmyslu také v následujících letech," uvedl Tyleček.

Náklady na konkrétní pobídky by však podle Tylečka měly být podrobeny monitorování efektivity a důkladné ekonomické analýze. Je také třeba počítat s riziky včetně možné změny legislativy a odklonu zákazníků od elektromobilů nebo ekonomickým výkyvům. "Efektivita pobídek není zaručena a bobtnající zadlužení Česka se musí brát v úvahu čím dál více," uzavřel.

Obrovská investice Toyoty podle hlavního ekonoma Portu Jana Berky ukazuje, že je domácí hospodářství pro takto velké hráče stále atraktivní, byť k tomu přispěla i vládní pobídka. Zaměření na elektromobily jde podle něj navíc ruku v ruce s trendem "ozeleňování“ Evropy, do něhož se jistě budou chtít zapojit i další země – zejména Čína. "I přesto, že na čínské elektromobily uvalila Evropská unie cla, evropské marže čínských automobilek zůstávají relativně vysoké. Zvýšení konkurence v rámci daného odvětví tak bude jedině ku prospěchu," dodal.

Toyota je podle Knapa prodejně velmi úspěšná na trzích visegradské čtyřky – všude je v trojici nejprodávanějších značek. Závod v Kolíně byl před necelými pěti lety zásadně zmodernizován. Jeho umístění v blízkosti německy mluvících trhů je rovněž vekou výhodou a představuje klíčový logistický hub.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
elektromobil Foto: Ivan Radic Flickr Prodej elektromobilů v Evropě v prvním pololetí vzrostl. Poprvé se prodalo více než milion vozů Toyota Foto: Christina Telep Unsplash Toyota vybuduje v Česku svoji první evropskou linku na bateriové elektromobily Elektromobilita Foto: jc_cards Piqsels Praha spouští projekt 1500 městských dobíjecích stanic pro elektromobily

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 19

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 17

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 9

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

Lidé se v září budou moci podívat do kanalizace pod Staroměstskou radnicí

Organizační tým kampaně Černá křídla nad Brnem: Letní nebe nad Riviérou ovládli ostříži a řeku pod nimi chránění morčáci

Diskuse: 4

Když step kvete i mlčí. Proč je důležité pečovat i ve „špatných“ letech

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist