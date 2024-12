Pěstování afrikánu, symbolu mexického Dne mrtvých, je v rukou Číny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Čínská společnost dosáhla obratu 500 milionů dolarů (přibližně 12 miliard Kč) za rok díky prodeji aksamitníku vzpřímeného, který je známější pod názvem afrikán. Hlavním odběratelem firmy je Mexiko, a to i přesto, že produkce této květiny, která představuje symbol mexického svátku mrtvých, vzrostla v zemi za posledních pět let o 728 procent. Napsal o tom deník El País.Kterýkoliv cizinec, který se procházel na hlavní třídě Paseo de la Reforma v Mexiku na konci října a na začátku listopadu, kolem sebe rozpoznal afrikány. Květina může mít žluté, červené nebo oranžové zbarvení. Silně voní a nelze ji přehlédnout.

Pro Mexičany představuje symbol, kterým zdobí památníky svých zesnulých. Mají pro ní vlastní jméno - cempasúchil. V jazyce původního obyvatelstva, náhuatl, jde o složeninu slov "dvacet" nebo "mnoho" (cempoalli) a "květiny" (xóchitl). Afrikán krášlí hroby mrtvých i samotné Mexiko.

Země nezavedla na obchodování s květinou žádná omezení, proto se Číně podařilo zajistit si dominantní postavení v jejím prodeji. A to tak, že nyní prodává více než mexičtí pěstitelé. Paradoxně největším odběratelem čínských firem je právě Mexiko.

Na konci tohoto října uvedl Federico Martínez Martínez, který vede mexickou Radu pro květiny, že díky letošní produkci očekává příliv 350 milionů pesos (okolo 408 milionů Kč) do květinářského sektoru. Čínská společnost Guangzhou Leader Bio-Technology přesto vyprodukovala více afrikánu než Mexiko a za rok si tak vydělala 500 milionů dolarů (12 miliard Kč), uvádí mexický Forbes.

Čína za posledních 20 let investovala do genetického inženýrství, což jí umožnilo prodávat afrikány do nejrůznějších koutů světa, řekl José Luis Sánchez Millán z mexické Státní autonomní univerzity.

Guangzhou Leader Bio-Technology je firma se špičkovou technologií. Jde o "lídra ve výzkumu, produkci a provozu v oblasti pigmentů krmiva pro drůbež a akvakulturu (chov ryb atd.)", píše na svých stránkách podnik. Uvádí také, že je jediným licencovaným výrobcem přírodních pigmentů v Číně.

Květ afrikánu neslouží jen ke zdobení hrobů, ale má také „léčebné využití při zažívacích potížích, horečce a onemocnění dýchacích cest“. Pomáhá i při kožních problémech, jako jsou bradavice a nejrůznější vyrážky, nebo při léčbě drobných poranění a vředů. Lze jím barvit oblečení a jídlo. Chovatelé drůbeže ho používají jako krmivo k zesílení žluté barvy peří ptáků i vaječných žloutků.

Trh s aksamitníkem se za posledních pět let zvětšil osmkrát - z 664 000 v roce 2018 na 5,5 milionů květin minulý rok. Jde o 728procentní nárůst. Nejvíce afrikánů za rok vypěstuje federativní stát Puebla. Disponuje 1555 hektary polí a za rok 2019 vyprodukovalo podle mexické vlády 14 900 tun této květiny.

Ale ani s těmito čísly nemůže Mexiko Čínu dohnat. Číňané se už totiž dostali všude - do automobilového, farmaceutického a technologického průmyslu. Nyní, po letech investic, si ukořistili i pěstování afrikánů, mexického symbolu.

reklama