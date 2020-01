Elektrárna Chvaletice odstraní prach ze spalin látkovými filtry

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz Elektrárna Chvaletice využije na odstraňování prachových částic ze spalin látkové filtry. / Ilustrační foto

Elektrárna Chvaletice využije na odstraňování prachových částic ze spalin látkové filtry. Technologie se osvědčila v Teplárně Kladno, která loni přešla do vlastnictví skupiny Sev.en Energy, uvedl v tiskové zprávě mediální zástupce společnosti Sev.en EC Petr Dušek. Snížení emisí prachových částic pomocí elektrostatických odlučovačů, instalovaných před časem, nebylo ve Chvaleticích dostatečné.

"Realizace projektu nevedla k očekávaným výsledkům, což byl i jeden z důvodů vypovězení smlouvy s dodavatelem," uvedl generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Technologie látkových filtrů podle něj zajistí splnění nových evropských limitů pro emise tuhých látek. Pomůže také snížení emisí vybraných ostatních škodlivin, například rtuti.

Látkový filtr je rozdělen do několika komor, které se cyklicky zařazují do proudu spalin. Když se komora zanese prachem, uzavře se a pomocí protiproudého rázu se vyčistí stlačeným vzduchem. Odloučené částice potom putují do skladovacích sil k odvozu.

Kvůli vysoké výrobě a nedostatečným výsledkům dosavadního systému omezování emisí prachových částic musela Elektrárna Chvaletice ke konci loňského roku podle Duška požádat o výměnu emisních stropů. Na výměně části emisních stropů se dohodla se třemi energetickými zařízeními, Elektrárnou Opatovice, Teplárnou Komořany a Plzeňskou teplárnou. Tento krok nijak nezvýší celkové množství emisí v ovzduší a je zcela v souladu s českou legislativou. Rozptylová studie přiložená k žádosti o změnu integrovaného povolení navíc potvrzuje, že imisní dopad nebude mít vliv na životní prostředí. Krajský úřad v Pardubicích žádosti o změnu integrovaného povolení v prosinci vyhověl.

Provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC, vloni také požádal o výjimku z limitů ochrany ovzduší, aby mohl vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně. Krajský úřad v Pardubicích výjimku vydal, ministerstvo životního prostředí ale jeho rozhodnutí zrušilo a vrátilo k novému projednání, obsahovalo podle něj věcné i procesní vady. Kvůli námitce systémové podjatosti bude o věci rozhodovat krajský úřad v Olomouci.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

