Elektrárna Opatovice jedná s městy o vzniku spalovny odpadu

V areálu společnosti Elektrárny Opatovice by mohla vzniknout velká spalovna komunálního odpadu pro oblast Hradecko-pardubické aglomerace. Firma je připravena vstoupit do projektu jako hlavní investor a provozovatel, uvedla na dotaz novinářů mluvčí elektrárny Hana Počtová. Záměr kdysi prosazoval Pardubický kraj, kvůli odporu veřejnosti, ekologických aktivistů a obcí byl ale v roce 2007 pozastaven a později opuštěn.

Podle Počtové společnost počítá s tím, že by spalovna stála na pozemcích ve vlastnictví elektrárny. "Areál poskytuje vše potřebné, stávající infrastrukturu, zejména vyvedení elektrické energie a tepla. Disponuje výbornou dopravní dostupností směrem od Pardubic i Hradce Králové a díky budované dálnice 35 i směrem od Svitav," uvedla Počtová.

Pro elektrárnu by spalovna představovala spíše doplňkový zdroj. Byla by dalším krokem k takzvané ekologizaci, nahradila by část výroby energie z uhlí.

O záměru elektrárna již jednala s Chrudimí, počítá také s Pardubicemi a Hradcem Králové. Vše je zatím v počátcích. "Městská společnost SMP odpady si nechává zpracovávat koncepci nakládání s odpady a z té by mělo vyplynout, co bude pro Pardubice nejvhodnějším řešením. Je možné, že tam bude doporučeno spalování a pak má určitě smysl o projektu s elektrárnou jednat," sdělil náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal (ANO).

Množství odpadu, které by mohla spalovna likvidovat, zatím není jasné. Podle Nadrchala se obecně uvádí, že rentabilní začíná být takový provoz zhruba od 80.000 tun ročně.

V Opatovicích se lidé v roce 2006 v referendu postavili proti tomu, aby obec souhlasila s umístěním velké spalovny odpadů na svém území. Měla mít kapacitu 90.000 tun ročně, výhledově i dvojnásobnou. Zastupitelstvo obce už předtím se vstupem do společnosti pro výstavbu spalovny souhlasilo, obyvatelé si však vynutili místní hlasování a záměr odmítli. O rok dříve spalovnu v referendu odmítla také sousední obec Čeperka.

Odmítavé stanovisko obce je stále v platnosti. Jak v minulosti řekl starosta Pavel Kohout, dokud lidé nerozhodnou v referendu jinak a nepřehodnotí své stanovisko, je pro něj původní výsledek závazný.

