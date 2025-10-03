https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/elektrarna-opatovice-posunula-spusteni-spalovny-odpadu-na-rok-2030
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Elektrárna Opatovice posunula spuštění spalovny odpadu na rok 2030

3.10.2025 13:24 | ČEPERKA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Michal Louč / Wikimedia Commons
Elektrárna Opatovice posunula termín dokončení výstavby velké spalovny komunálního odpadu. Původně měla začít fungovat v letech 2028 nebo 2029, bude to ale spíš o rok později. ČTK o tom informovala mluvčí elektrárny Hana Počtová. Investor však potřebuje dodržet termín dokončení projektu, aby mohl čerpat získanou podporu z Modernizačního fondu EU. Nejzazším termínem je právě konec roku 2030.
 
Elektrárna stále čeká na pravomocné stavební povolení. V dubnu ho vydal Dopravní a energetický úřad ministerstva průmyslu a obchodu, záměr již dříve získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Proti povolení ale přišlo několik odvolání od obcí a spolků.

"S ohledem na aktuální vývoj a zdržení v rámci povolovacích procesů, které trvají déle, než bylo původně předpokládáno, nyní předpokládáme uvedení zařízení do provozu spíše v letech 2029 až 2030. Přesný termín bude záviset zejména na vydání klíčových rozhodnutí správních orgánů a následném postupu výběrových řízení," odpověděla na dotaz ČTK Počtová.

Kvůli čerpání dotace z Modernizačního fondu je také nutné dodržet harmonogram. Elektrárna proto připravuje i záložní variantu, kdy by zařízení pro energetické využívání odpadu (ZEVO) stálo v katastru sousední obce Hrobice.

Investiční náklady projektu se odhadují asi na sedm miliard korun. Elektrárna na něj získala podporu z Modernizačního fondu v programu HEAT ve výši přibližně 60 procent investičních nákladů. Dotace je vázána na splnění přesně stanovených časových milníků, proto je dodržení harmonogramu klíčové.

"Nejzazší termín pro dokončení projektů podporovaných z Modernizačního fondu, a tedy i čerpání dotačních prostředků je konec roku 2030. Další lhůta je vázána na rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednotlivé projekty je nutné realizovat do 60 měsíců ode dne jeho vydání," uvedla Počtová.

Aby neztrácela čas, elektrárna už v polovině července zahájila soutěž na dodavatelskou firmu, i když ještě nemá pravomocné stavební povolení. Aktuálně posuzuje žádosti o účast v tendru. Zároveň doplnila dokumentaci EIA pro náhradní umístění spalovny v katastru sousedních Hrobic, které se stavbou souhlasí. Obec Čeperka, v jejímž katastrálním území je výstavba plánována, proti ní vystupuje, obyvatelé ji odmítli v referendu. Podle Počtové je díky souběžné přípravě možné i v případě neúspěchu se současným umístěním stavby dodržet plánovaný termín dokončení projektu.

Spalovna by měla zpracovávat 150.000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny. Teplo elektrárna dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Elektrárna Opatovice na Pardubicku chce do konce roku 2030 zcela přestat využívat jako palivo hnědé uhlí. Nahradit ho má zemní plyn, biomasa a spalování komunálního odpadu, případně i instalace fotovoltaických panelů. Dekarbonizace bude rozdělena do několika etap, které se budou časově překrývat, uhelné kotle se budou postupně odstavovat.

Elektrárna byla dokončena v roce 1960. Zásobuje teplem asi 63.000 domácností a mnoho dalších průmyslových, podnikatelských či veřejnoprávních subjektů. Soustavu zásobování teplem tvoří přibližně 320 kilometrů tepelných sítí, teplo přivádí do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi, Rybitví, Lázní Bohdaneč, Čeperky, Opatovic nad Labem a Pohřebačky. Vlastníkem je prostřednictvím své dceřiné společnosti EP Energy Energetický a průmyslový holding, který ovládá miliardář Daniel Křetínský.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
