Nákladními elektrokoly zatím v centru Prahy zboží rozváží osm firem

Joska Malý 3.2.2021 13:05

Taková blbost! Jako dlouholetý občan Prahy 1 mohu s jistotou prohlásit, že situaci by vyřešilo, kdyby městská policie dohlížela na to, aby zásobování respektovalo dopravní předpisy a značky. Vjíždějí do pěších zón mimo vyhrazené časy. Parkují na modrých zónách, chodnících, zakazech zastavení, přechodech, křižovatkách v ulicích a nikdo to neřeší. 0.76 tuny CO2 je směšné a hlavně úplně jedno. Pro centra měst jsou důležité oxidy dusíku a prachové částice.

Bezemisní Praha? Takova hloupost a demagogie! To se vrátíme před průmyslovou revoluci? Metro bude dreveny vuz tažený koňmi? Stavet se bude jen ze dreva a kamene. Drevo se bude zase plavit ze Šumavy a elektrina nebude vubec? Tedy rychle utéct na chatu.

Odpovědět