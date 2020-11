Energetičtí odborníci: Spojené státy pod Bidenem zezelenají

Karel Pavelka 10.11.2020 11:27

Nevím o jaké většině v Senátu pan Kovanda mluví. Ta není definitvní. Ještě zbývá dovolit dva obvody v lednu a pokud by je demokrati vyhráli, bylo by to 50:50 a k tomu by byl rozhodující hlas víceprezidentky Harris. Vzhledem k současnému hysterickému chování Trumpa to není zase tak nepravděpodbné, pěkně nahání hlasy demokratům.

